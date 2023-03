Poskrbimo za dobro počutje po japonskem konceptu ikigaj

Eden glavnih konceptov notranje opreme bo letos ikigaj, ki ga velja še posebno upoštevati pri opremi dnevne sobe in spalnice. Izraz je japonski, sestavljen iz besed iki, ki pomeni živ oziroma življenje, ter gaj, kar bi lahko prevedli kot vrednost ali korist, skupaj torej nekaj, kar življenju daje vrednost, pomen, namen.

Koncept se je razvil iz temeljnih principov tradicionalne japonske medicine, po katerih naj bi na fizično počutje in zdravje najbolj vplivala človekovo čustveno in mentalno zdravje oziroma počutje ter tisto, kar ga žene naprej in mu daje smisel. Japonski psiholog Mičiko Kumano je ikigaj opisal kot »dobro počutje, ki izvira iz aktivnosti, ki posameznika veselijo in mu prinašajo občutek izpolnitve«.

Obdajmo se z rečmi, ki so nam ljube in všečne na pogled.

Kako pa lahko ta občutek prenesemo v svoj dom ter ga uporabimo pri njegovi opremi? Preprosto – z minimalistično opremo, ki jo izberemo po lastnih željah, ne trenutnih smernicah ali nasvetih drugih, naravnimi materiali in predvsem veliko naravne svetlobe. V stanovanju oziroma prostoru se moramo počutiti dobro, to pa dosežemo na dva načina – da se obdamo z rečmi, ki so nam ljube in všečne na pogled, ter z energijo, ki naj čim bolj prosto teče. Slednje se bo zgodilo, če v prostoru ne bo navlake in preveč ali prevelikih kosov pohištva, ki bodo zavzeli vsak prost kotiček.

Naravni materiali

Na počutje vpliva tudi barva, zato izberemo tisto, ki nam je še posebno ljuba, ali pa upoštevamo psihologijo barv, kot to počno notranji oblikovalci in arhitekti. Tisti, ki želijo prostor opremiti po načelih ikigaja, pogosto uporabljajo oranžno, ki velja za veselo barvo, spodbuja kreativnost in privlači pozitivno energijo.

Ker pa je mnogo oranžnih odtenkov precej močnih, jo uporabljajmo zmerno, sicer bo učinek ravno nasproten. Izberemo denimo oranžen naslanjač ali zofo ali pa zgolj okrasne blazine in preprogo. Prav tako ne bo nič narobe, če v zamolklo oranžno odenemo steno ali dve.

Energija naj prosto teče. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Bolj kot barva pa na naše počutje vpliva naravna svetloba, zato poskrbimo, da je bo v prostoru čim več. Enako velja za naravne materiale, kot sta les in kamen. Z njimi bomo med štiri stene vnesli del zunanjega sveta, narave in pozitivne energije. Les naj bo čim manj obdelan, da bo ohranil prvinsko barvo in obliko, sicer bo izgubil element narave, zaradi katerega smo ga v prostor pravzaprav vnesli.