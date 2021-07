Popolnoma okroglo in zelo globoko (FOTO)

Naravni biser

Po podatkih slovenske Wikipedije je pri nas natanko 321 jezer, poleg naravnih so upoštevana še akumulacijska in umetna ter celo jezera, ki se pojavljajo na igriščih za golf. Po drugih podatkih naj bi bilo v Sloveniji celo do tisoč s kopnim omejenih površin.Voda ima, tako pravijo poznavalci, neverjetno moč in privlačnost. Zato je povsem razumljivo, da so take vodne površine postale priljubljene turistične točke s hoteli in javna kopališča, pozimi pa, ko to dovoljujejo dovolj nizke temperature, tudi drsališča.Priljubljeno poletno kopališče Ljubljančanov in okoličanov, predvsem tistih iz krajev blizu Brezovice in Iga, je Podpeško jezero, ki mu ribiči pravijo Krimsko jezero, poleg tega tudi Podkrimsko, pa Jezero pod Planinco ali Jezero pod sv. Ano. To je kraško jezero pri vasi Jezero v bližini Podpeči, po kateri ima tudi ime. Je na južnem obronku Ljubljanskega barja, vanj pa se stekajo vode površinskih kraških izvirov. Njegova posebnost je podzemni odtok lijakaste oblike, skozi katerega vodi ozko globoko brezno, doslej raziskano do globine 51 metrov. Tako je Podpeško jezero eno najglobljih v Sloveniji. Voda prek tega lijaka odteka v 300 metrov oddaljeni Hruški potok, ki je desni pritok Ljubljanice. Ravno dno z izjemo lijaka je sicer na povprečni globini 10 metrov. Jezero ima površino okrog 1,2 hektarja, njegova obala tvori skoraj popoln krog s premerom okrog 130 metrov. Okoliški močvirnati travnik, ki mu domačini pravijo Zajezero, se brez pregiba spusti v vodo. Jezero je razglašeno za naravni spomenik Slovenije.Podpeško jezero je majhen, a v marsičem poseben naravni biser, ki se ponaša tudi z raznovrstnostjo rib. Ribiči lahko v njem lovijo velike krape, ščuke, klene, linje, ostriže in ogromne tolstolobike. Ribolov je mogoč tudi pozimi, saj površina jezera le redko zamrzne. V poletnem času je temperatura vode okrog 25 stopinj Celzija, kopališče pa je urejeno na severni obali jezera, kjer je tudi gostilna s slovensko hrano. Sence ob vodi, ki je sicer poleti zelo prijetna za kopanje, ni veliko.Ker so v zadnjih letih pomoli, s katerih kopalci skačejo v jezersko vodo, začeli propadati, so se na občini Brezovica odločili, da jih uredijo. Prav tako so precej spremenili prometni režim, saj ne želijo, da bi tik ob obali Podpeškega jezera parkiralo veliko avtomobilov.Na oddelku za okolje in prostor brezoviške občine so povedali, da je občina v letošnjem letu za vse obiskovalce jezera pri Podpeči uredila parkirišče ob stavbi PGD Jezero: »Občina je obenem vzpostavila tudi novo prometno ureditev ob jezeru in njegovi okolici ter med drugim uredila modro cono za pešce, da bi bilo območje jezera do obiskovalcev prijaznejše. Z novo prometno ureditvijo se ukinjajo parkirne površine ob jezeru, kar bo pripomoglo k ohranjenosti in videzu krajine jezera, sočasno pa tudi razbremenilo okolje. V vmesnem času smo tudi obnovili tri pomole na jezeru.«Pri tem na občini še opozarjajo, da »želijo vsem obiskovalcem jezera prijetno preživljanje časa v naravi ob jezeru, pri čemer se morajo zavedati pomena okolja in naravne dediščine ter tudi sami s svojim ravnanjem omogočati njihovo ohranjenost«.