Popolno čistilo za štedilnik

Še tako previdni kuharji med pripravo jedi umažejo štedilnik. Trdovratne madeže, ki na njem nastanejo, je treba odstraniti po vsakem kuhanju, sicer se zasušijo in postanejo nepremagljivi. Kako pa najlažje očistiti štedilnik? Ne glede na to, kakšen je, plinski, električni, steklokeramični ali indukcijski, obstaja čistilo, ki je kos tudi največji umazaniji.

Preprosto, naravno in učinkovito

Po štedilniku posujte malo jedilne sode in jo s polovico limone natrite po vsej površini. Kombinacija bo odstranila tudi najtrdovratnejšo maščobo in druge madeže. Ostanke nato samo še obrišite z vlažno gobico in površino posušite s suho krpo.

Lahko pa jedilno sodo zmešate z nekaj kapljicami detergenta za posodo in s to kombinacijo očistite štedilnik. Premažite ga z njo, počakajte 10 minut in nato površino dobro splaknite ter do suhega obrišite.