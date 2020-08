Popestrimo kuhinjo

Menjava ploščic je draga, raje menjajte folijo. FOTO: Marcelo TradGetty Images

S samolepilno folijo hitro, enostavno in poceni spremenimo barvo ploščic.

Ogledala v kuhinji? Zakaj pa ne. FOTO: Archiviz/Getty Images

V kuhinjo postavimo lončke s svežimi zelišči.

Minili so časi, ko je bilo na voljo le nekaj modelov in barv kuhinjskega pohištva ter prav toliko modelov in barv kuhinjskih pripomočkov. Zdaj si lahko kuhinjo popestrimo z barvami mavrice ter najrazličnejšimi pripomočki, od vintage do modernih. Če ne želimo popolne prenove, ampak bi prostor radi le nekoliko osvežili, lahko izbiramo med zabavnimi kuhinjskimi pripomočki, kot so cedila za čaj ali stojala za kuhalnice v obliki možicev, kuhalnice in žlice z držali v obliki zelenjave, raznobarvnimi servietami ali rezalnimi deskami.Ploščice v kuhinji enostavno spremenimo s samolepilno folijo. Izberemo barvo, ki nam je všeč, ter previdno izrežemo kvadrat velikosti ploščice, ki jo bomo prelepili. Tako spremenimo barvo celotne stene ali le dela, ustvarimo lahko tudi unikatne vzorce. Letošnje leto so denimo za kuhinje najbolj modne barve črna, pri kateri je sicer treba biti zelo previden, saj preveč črnine prostor pomanjša, bež, rjava, vsi odtenki modre in zelena, pa tudi siva. Najlepše pri uporabi folije na ploščicah je seveda to, da lahko barvo po mili volji in povsem enostavno spreminjamo in sledimo smernicam. Ena od teh so letos ogledala. Kot v drugih malih in temnih prostorih tudi kuhinjo optično povečajo in osvetlijo. Za najboljši učinek jih obesimo na steno nasproti okna ali balkonskih vrat, če to ni mogoče, pa tako, da v njih vidimo odsev zunanjega prostora. Tako ustvarimo iluzijo še enega okna oziroma večjega prostora.Tisti bolj pozabljivi bodo navdušeni nad že nekaj časa znanim trendom – barvo za table. Z njo prebarvamo vrata hladilnika, lahko tudi le njihov del, ali drugo poljubno površino. V kredo izvrtamo luknjico in skoznjo napeljemo vrv ter pritrdimo ob pobarvano površino. Tako lahko sproti zapisujemo, česa nam je v hladilniku zmanjkalo, po obisku trgovine pa nakupovalni seznam enostavno izbrišemo in začnemo znova.V kuhinji seveda ne smejo manjkati sveža zelišča. V svetli bodo rasla prav vsa, v tiste brez vira naravne svetlobe pa bo treba namestiti posebno luč, pod katero bodo dišavnice uspevale. Razen dodatnega stroška bo nova luč prinesla v kuhinjo več koristi kot ne. Manj bo možnosti za nesreče, prej bomo opazili madeže in jih tudi uspešno odstranili, svetloba pa seveda tudi izboljšuje razpoloženje. Če dodamo vonj sveže bazilike in rožmarina, ki bo poskrbel, da bo vsaj v kuhinji vedno poletje, odločitev ni preveč težka. Zelišča, ki se najbolje obnesejo v zaprtih prostorih, so poleg omenjenih še origano, timijan, drobnjak, meta, koriander, tudi peteršilj. Se pa timijan in peteršilj hitro razrasteta, in če ju ne režemo dovolj pogosto, ju je treba presaditi na prosto oziroma v večji lonec.Kuhinjo, ki je obenem jedilnica, hitro osvežimo tudi z novim prtom v najljubši barvi, manjšo preprogo, ki jo namestimo pod jedilno mizo, šopkom svežega cvetja, lončnico, zabavno skledo, polno sadja in zelenjave ... Če se je nekoč govorilo, da za opremo kuhinje veljajo drugačna pravila kot za opremo drugih prostorov, pa ni več tako, še posebno v stanovanjih z odprtim tlorisom, kjer prostori niso jasno razmejeni. Uporabite domišljijo in ustvarite svoja pravila.