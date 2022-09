Popaj: seks je več kot le špinača

Spolni motivi daleč presegajo velike tri - ljubezen, užitek in sestavljanje dojenčkov. Tudi pri športnikih. Spolnost, ki ji nekateri pravijo seks, je resna zadeva, in verjetno so prav zato pri znani ameriški spletni strani MedicineNet objavili zapis priznane nutricionistke Christine Mikstas. Verjetno zato, ker vemo, da gre ljubezen skozi želodec.

Razlog za seks je od posameznika do posameznika različen in se med spoloma celo razlikuje. Nekatere razloge lahko štejemo za v redu, drugi pa so nevarni.

Od antičnih časov naj bi bili razlogi, da ljudje seksajo, le redki - in preprosti.

Torej, kaj je dobro za nas, preden se spravimo med rjuhe ali pač tja, kamor nas vodi pot?

Ostrige

Te so polne cinka, ki telesu pomaga pri tvorjenju testosterona. To je hormon, ki igra pomembno vlogo pri razpoloženju in spolnem nagonu. Cink lahko tudi pomaga moškim, da proizvedejo več sperme. Lahko tudi pomaga semenčicam, da se bolje premikajo. Niste ljubitelj školjk? Napolnite se z drugimi živili z visoko vsebnostjo cinka, kot so govedina, svinjina, obogatena žita, bučna semena, indijski oreščki in jogurt ... Preberite na Polet.si