Ponosna ovca (piše: Mateja Florjančič)

Kot otrok sem večkrat prebirala basen z naslovom Mačji kašelj in živali. Ne vem, kdo je avtor, se pa živo spomnim naslovnice knjižice, na kateri je bila v ospredju velika mačka in za njo druge živali, ki jih ljudje radi omenjamo v takšnih in drugačnih primerjavah, največkrat z negativno konotacijo.Več preberite TUKAJ