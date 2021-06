Pomen simbolov po feng šuju: kaj prinaša plodnost in kaj ščiti pred tatovi

V feng šuju določeni simboli lahko ozdravijo oziroma ublažijo moč mest s slabo energijo v prostoru. Če so vrata prostora obrnjena na jug, postavite simbol ali sliko na jugovzhodni del, če so na jugozahodu, na zahodni del, če so na zahodu, pa na jugozahod. Ob vratih na severozahodu naj bodo na severovzhodu, če so na severovzhodu, pa na severozahodu. Če so na vzhodu, naj bo zdravilni simbol na severu, če so na jugovzhodu, pa na jugu.



In katere simbole lahko namestite tja? Medved je znak moči, hrabrosti in ščiti pred tatovi, dve ptici sta znamenje romantične ljubezni, metulj ljubezni in radosti, školjke in kovanci napredka, jelen dolgoživosti in bogastva, pes zaščite in napredka. Zvončki preženejo negativno energijo, race prinašajo srečo, slon pa modrost in moč, zmaj plodnost in ustvarjalnost, zlata ribica pa uspeh in obilje. Cvetje kaže bogastvo, konj hitrost in drznost, lev zaščito, podobno kot opica, ki je poleg tega znak zdravja in inteligence. Lotos spodbuja plodnost, tako kot orhideja, ki je tudi znak ljubezni, lepote in moči.

