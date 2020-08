Pomembna za počutje

Z led-trakovi estetsko in učinkovito osvetlimo stopnišče. FOTO: Yevhen Roshchyn/getty Images

Razsvetljava doma je še kako pomembna, saj je od nje odvisno naše počutje. Ne le izbira luči, ki ima v prvi vrsti estetsko funkcijo, pomemben je tudi način razsvetljave, torej moč in temperatura svetlobe, vse to pa je treba prilagoditi še prostoru, za katerega svetilo izbiramo.V kopalnici, kjer je običajno veliko vlage, je bolje izbrati močnejšo žarnico za na strop ali nad ogledalo, saj na površinah okrog tuš kabine ali kadi ni varno imeti električnega vira, torej tudi svetilke ne. Luč nad ogledalom naj bo čim močnejša in njena svetloba čim bolj naravna, torej podobna zunanji, še posebno je to pomembno pri tistih, ki si redno nanašajo ličila. Močnejša svetloba, čim bolj podobna naravni, je priporočljiva tudi v prostorih, kjer pogosto beremo, v nasprotnem primeru se bodo oči preveč napenjale in sčasoma bo vid opešal. Najbolj enostavna rešitev so nočne ali namizne luči z gibljivim vratom, ki ga lahko po želji premikamo in si prilagajamo kot, pod katerim svetloba pada. Nasprotno velja za dnevno sobo oziroma okolico televizijskega sprejemnika. Tam je v času, ko gledamo televizijo, priporočljiva zamolkla svetloba oziroma tako imenovane ambientalne luči. Precej sprejemnikov ima te že vgrajene.Priročna rešitev so led-trakovi, ki jih pritrdimo na steno za zaslonom in oddajali bodo nežno svetlobo, zaradi katere se oči ob gledanju televizije ne bodo tako hitro utrudile. V ta namen izberemo trakove z lučmi najmanjše jakosti. Omenjeni trakovi so dobra izbira tudi v bolj temačnih kuhinjah, še posebno pri podnajemnikih, ki ne želijo ali ne morejo menjavati ali dodajati luči po svoje. Trak poljubne dolžine z močnejšimi led-lučmi prilepimo denimo pod kuhinjske elemente, tistega z manj močnimi pa uporabimo za ambientalno osvetlitev in ga lahko pritrdimo čim bližje tlom, ob stopnice in podobno. Led-trakovi so izjemno vsestranski in zelo energetsko učinkoviti, na voljo je tudi precej spektrov barv, ki ponujajo tako hladno kot toplo svetlobo.