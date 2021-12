Kupujete robotski sesalnik? Pomembna je tudi barva

Robotski sesalniki res niso več znanstvenofantastične sanje in novost. Nasprotno, že dolgo so priljubljeni, vse bolj dostopni, njihova ponudba na trgu je vse bolj pestra. Posledica je konkurenčna cena, a hkrati nemalo dilem za tiste, ki se za nakup odločajo prvič. Če ste med njimi, poglejte nekaj napak, ki se jim velja izogniti pri izbiri tovrstnega pripomočka za vaš dom, čeprav so nekatere na prvi pogled res banalne.

Vzdržljivost

Obstajajo takšni, ki se praznijo sami. A če izbirate med tistimi, ki te funkcije nimajo, upoštevajte velikost zbiralnika za smeti in razmislite, kako veliko je vaše stanovanje, koliko ljudi živi v njem in koliko smeti se praviloma nabira po tleh. Temu prilagodite zbiralno posodo: manjša kot je, večkrat jo bo treba prazniti.

Kako velik zbiralnik smeti ima izbrani model? FOTO: Irina Shatilova/Getty Images

Baterija je praviloma eden najdražjih nadomestnih delov tovrstne naprave, zato ji ob nakupu namenite zasluženo pozornost. In sicer iz dveh vidikov: prepričajte se, kolikšno površino lahko naprava posesa z enim polnjenjem ter kako dolgo naj bi zdržala baterija, preden jo je treba zamenjati.

Ne zanemarite sesalne moči.

Ne gre zanemariti sesalne moči, meri se v enoti Pa. Običajni električni sesalniki se ponašajo z višjo, pri njih znaša okoli 20.000, robotski pa največkrat sesajo z močjo okoli 2150 Pa. Razlika je res velika, a treba je vedeti, da slednji delujejo počasneje in svoje delo dobro opravljajo. Za učinkovito čiščenje je torej dovolj, če sesalna moč znaša okoli 1800, a naj ne bo nižja od 1000 Pa.

Kaj pa višina?

Kot rečeno, je ponudba tovrstnih pripomočkov na trgu pestra. Ker robotske sesalnike izdeluje vse več proizvajalcev, med njimi obstaja vse več razlik, ena od njih je cena. Da je naprava dražja, res ne pomeni vedno višje kakovosti, pa vendar naj, če ste se že odločili za nakup, nizka cena ne bo edini kriterij. Raje se pozanimajte o karakteristikah, ki jih ima naprava, in izberite takšno, ki za določen znesek (čeprav malo višji) ponuja največ.

Dobro je upoštevati opremo doma: bo lahko naprava počistila tudi pod posteljami, radiatorji in kavčem, bo lahko posesala med nogami stolov? Vse to so stvari, ki jih je v prid boljše uporabniške izkušnje vsekakor dobro upoštevati, na seznam pa lahko oddamo še barvo. Morda se zdi ta iz vidika kakovosti delovanja nepomembna značilnost, a med sesanjem se naprava umaže s prahom, dlakami in drugo umazanijo, in to je manj opazno na svetlih napravah. Če imate kosmate domače živali ali je v vašem domu veliko prahu, je robotski sesalnik v svetli barvi zagotovo boljša izbira.

Res je, to so le nekatere karakteristike tovrstnih naprav. Tehnologija na tem področju vse bolj napreduje in naprednejši sesalniki imajo vgrajenih vse več pripomočkov za boljše čiščenje: denimo laserje in kamere, ki omogočajo kar najbolj optimalno gibanje po prostoru ter bolj učinkovito delovanje. Vsekakor se je pred nakupom dobro pozanimati glede vseh, tudi na prvi pogled nepomembnih lastnosti. Konec koncev tovrstnega sesalnika ne kupujete vsak dan in zagotovo je cilj, da bi vam čim dlje kar najbolje služil.