Pomembna e-trgovina

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je 20. oktobra v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani organizirala 15. Strateško konferenco o trgovini, ki je tokrat potekala virtualno prek spleta pod naslovom Kompetence v trgovini danes in jutri: Kako smo pripravljeni na nove trende?

»Letošnje leto je bilo za trgovino in gospodarstvo izjemno zahtevno,« je povedala mag. Mariča Lah, predsednica TZS. Kriza, povezana s pandemijo covida-19, je v ospredje postavila tudi kadrovsko funkcijo, saj so trgovci morali poskrbeti za varno delo, uvajati novo obliko dela od doma, vzpostaviti je bilo treba drugačne, nove poti komuniciranja z zaposlenimi. Osrednjega dogodka trgovinske panoge v Sloveniji so se udeležili priznani tuji in domači strokovnjaki, izkušeni menedžerji in profesorji, ki so z udeleženci na spletu delili bogate izkušnje, znanje in dobre poslovne prakse.

V trgovinsko dejavnost vedno močneje prihaja tehnologija, s tem pa so povezane tudi kompetence zaposlenih v panogi, so se strinjali sogovorniki. Poklic trgovca prihodnosti bo poklic, v katerem se bodo prepletali različna znanja in delovne naloge z različnih področij; od zelo dobrega poznavanja artiklov, osebnega svetovanja do raznovrstnih digitalnih veščin. V ozadju procesov bo morala biti prisotna vedno močnejša analitika, ki bo omogočala posameznemu kupcu prilagojen pristop, trgovine pa bodo vedno bolj prostor, kjer si bodo kupci ogledali izdelke in jih občutili, tudi če se bodo odločili nakup opraviti prek spleta.

O tem, kakšne so globalne smernice in lokalni izzivi za trgovce, je spregovorila Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerica podjetja Boston Consulting Group. Raziskava o spremembah potrošnikov je pokazala, da bo velik del navad iz časa koronske krize ostal. »Več kot 70 odstotkov globalnih kupcev je dejalo, da je e-trgovina zanje pomembnejša kot kadar koli. In to ne velja samo za mlajše generacije,« je med drugim povedala.