Pomemben je naklon

Zelo so priljubljene v Skandinaviji. FOTO: Miroslav_1/getty Images

Izbira kritine je enako pomembna kot izbira fasade. Ščitila nas bo namreč pred zunanjimi vplivi, ne le padavinami, kakovostna kritina namreč vpliva tudi na temperaturo notranjih prostorov, posledično tudi na višino stroškov ogrevanja in hlajenja. Na voljo je veliko različnih materialov in barv, zato si je dobro vzeti čas in dobro preučiti vse prednosti in slabosti različnih materialov, upoštevati je treba denimo okolje, v katerem živimo, ter estetski vidik.Poleg tega so nekateri materiali bolj primerni za ravne strehe, drugi za tiste z večjim naklonom. Še posebno pozorni moramo pri izbiri biti, če živimo v krajih, ki jih pogosto bičajo močni vetrovi, in v tistih, ki pozimi dobijo velike pošiljke snega. Strokovnjaki kot najbolj univerzalno kritino priporočajo kovinsko, saj je odporna proti vsem mogočim vremenskim neugodnostim, tudi toči, ima dolgo življenjsko dobo, montaža je enostavna in cena ugodna. Ker so tovrstne kritine lahke, so primerne tudi za starejše stavbe s slabšo konstrukcijo in tiste z malimi nakloni. Poleg kovinskih so na voljo še opečne, ki so pri nas še vedno zelo razširjene, pa betonske, lesene, kamnite in bitumenske, tudi slamnate, ki ponovno postajajo priljubljene predvsem na vzhodu Slovenije.Poleg kovinske je cenovno ugodna še opečna, a je od prve precej težja. Največja prednost opečne je dobra zaščita pred mrazom in vročino, tudi njihova življenjska doba je dolga, niso pa primerne za ravne strehe. Te so problematične zaradi počasnejšega odtekanja vode, ki lahko ob neprimerni kritini začne curljati v globlje plasti ter v najslabšem primeru v stavbo. Za ravne in zelo položne strehe, ki so značilne predvsem za zelo vetrovna območja, strokovnjaki priporočajo bitumenske in kovinske kritine, oboje sicer lahko uporabimo tudi na strehah z večjim naklonom.Takšne najdemo v alpskem svetu, saj z njim pozimi sneg veliko hitreje zdrsi kot s streh z manjšim naklonom, za ravne pa se v takšnem okolju raje ne odločimo, saj bo trajalo zelo dolgo, da bo skopnel. Za zelo strme strehe so najboljše lesene skodle. So močne in zdržijo velike obremenitve, zato pod težo snega ne bodo klonile. Tudi kovinska kritina bo delo dobro opravila.Tisti, ki želijo izstopati in hkrati narediti kaj dobrega za okolje, pa se lahko odločijo za zeleno streho. Najbolj bodo prišle do izraza na ravnih strehah in tistih z malim naklonom, strokovnjaki pa jo bodo znali namestiti tudi na bolj strme, le možnost kaj na takšne zasaditi je bolj omejena. Tovrstne strehe so zelo priljubljene v Skandinaviji, nanje pa lahko posejemo trato, nizke grmovnice ali druge rastline, ki so primerne za okolje, v katerem živimo. Izogibamo se le tistim, ki imajo globoke korenine.Zelena streha je morda na pogled videti povsem nepraktična, a streho odlično varuje pred vsemi mogočimi vremenskimi vplivi, vsrkava deževnico ter tako razbremeni kanalizacijsko omrežje in, kar je najbolj pomembno, je odličen izolator. Če se na njej odločimo zasaditi cvetoče rastline, bomo pomagali tudi naravi, še posebno čebelam, ki bodo tako dobile nekaj dodatne in še kako potrebne hrane. So pa zaradi zapletene sestave in načrtovanja zelene strehe precej dražje od prej omenjenih kritin.