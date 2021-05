Polži so tu, boj začnimo takoj

Dejstvo, o katerem se lahko prepričate tudi sami, je, da so lahko lazarji, veliki vrtni polži s hišico in vse vrste manjših polžkov v nekaterih vrtovih velika nadloga, le nekaj metrov stran pri sosedu čez ograjo pa jih skoraj ni ali pa ne delajo opaznejše škode. Razlog je namreč v gospodarju: manj je na vrtu vlažnih kotičkov, manj je polžev. V zadnjih letih so pri nas najbolj invazivni rdeči španski lazarji.