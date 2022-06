Polži – ne dajte jim miru

Ko je suho in pritiska vročina, polžev na gredicah skoraj ne videvamo, a jim na vrtu godi vsak prostorček, kjer je količkaj vlage. Podnožje gostih trajnic, ki prekrivajo okrasne gredice, lepo sklenjene glave solate – tam so najraje med listi, kjer se ohranja vlažnost in je hrustljave hrane obilo … Najlaže se znebimo lazarjev vseh barv in vrtnih polžev s hišico, bolj brezupno pa je z malimi, skoraj nevidnimi polžki, ki delajo iz solatnih listov čipko in lezejo tudi na nepoškodovanih listih v sredici – zares jih opazimo šele v vodi med prvimi pranji solate.

Čarobne paličice proti polžem ni, pravijo strokovnjaki, najbolj pa pomagata redno odstranjevanje na različne načine in vzdrževanje okolja na vrtu tako, da bo tem škodljivcem neprijazno.

