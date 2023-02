Policija svetuje, kako preprečimo vlom

Vlome v stanovanjske hiše in druge objekte storilci pretežno izvršujejo v popoldanskem času oziroma takoj ko se stemni v zgodnjih večernih urah. Storilci praviloma izkoristijo odsotnost stanovalcev in vlamljajo v tiste hiše, v katerih je tema oziroma ni videti, da je kdo doma, in sicer tako, da najpogosteje s primernim predmetom, običajno gre za montirno železo oziroma večji izvijač, na vzvod vlomijo okna, vhodna ali balkonska vrata.

Denar in zlatnina

Zanima jih predvsem denar in zlatnina. FOTO: Marian Weyo, Shutterstock

Oškodovanci storjene vlome običajno prijavljajo Policiji po njihovem prihodu domov, kdaj tudi nekaj ur oziroma več dni po dejanski izvršitvi dejanja, kar policistom in kriminalistom otežuje njihovo preiskovanje. Ker so storilci mobilni in praviloma delujejo ponoči, na krajih dejanja običajno niso opaženi oziroma se ob prijavi dejanja ne nahajajo več na območjih, kjer je bilo dejanje izvršeno.

Predmet napada vlomilcev pa je v večini primerov denar in zlatnina. Običajno vlomilci izbirajo tiste stanovanjske hiše ali stanovanja, kjer je za izvrševanje kaznivega dejanja najmanj ovir in tveganje za njihovo odkritje najmanjše. Pri vlomih je značilno, da se storilci izogibajo stiku z oškodovancem in čas izvršitve izbirajo glede na prisotnost ljudi v objektu. Večina vlomilcev v primeru, da so pri dejanju zasačeni, pobegne. S ciljem odkritja vlomilcev Policija nenehno in intenzivno zbira obvestila, načrtuje in izvaja pogostejše nadzore na območjih, kjer prihaja do gostitve vlomov.

Čim več podatkov

Informacije občanov so v številnih primerih ključne pri izsleditvi storilcev. V primeru zaznanega vloma je za nadaljnjo uspešno preiskavo in predvsem uspešno najdbo storilčevih sledov v notranjosti vlomljenega objekta zelo pomembno, da oškodovanci notranjosti vlomljenega objekta do prihoda policistov ne spreminjajo in kraj pustijo tak kot je ter po možnosti v prostore objekta ne vstopajo oziroma ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja, in se v njem ne zadržujejo. Samo preiskovanje tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj neposredno po izvršenem dejanju je odvisno tudi od prvih informacij, ki jih Policija pridobi od oškodovancev in posameznikov, ki so bili morebiti priča vlomu neposredno po izvršitvi oziroma imajo o vlomih koristne informacije.

Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem: videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal ...

Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo

S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšamo priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se izognemo tovrstnim neljubim varnostnim dogodkom (vlomne tatvine v stanovanjske hiše, stanovanja, motorna vozila, poslovne in druge prostore), zato občane policija poziva, da namenijo več pozornosti samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko.

1. Poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov...).

2. Tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov v hišah, morebiti prižgan TV sprejemnik ali radio, da objekt ne daje videza odsotnosti stanovalcev,

3. Doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne.

4. Ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah, predalnikih itd, so najpogostejša in lahka tarča storilcev.

5. Ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše.

6. Z vidnih mest umaknite vrednejše predmete.