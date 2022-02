Polhograjska turna smuka (FOTO)

V tej sezoni je zima pošteno zastavila in že v začetku decembra obilno pobelila celotno Slovenijo. V gorah obilica novega in nepredelanega snega pomeni stalno in veliko nevarnost proženja plazov. V takšnih dnevih se je morda pametneje odpraviti na kak nižji vrh in kljub vsemu priti do čisto spodobnega turnega smučanja.

Vijuge



Sveti Jakob nad Topolom v Polhograjskem hribovju je pravi za kaj takega. Na 802 metrov visokem vrhu stoji starodavna cerkvica. Neposredna okolica je neporaščena, vsepovsod drugod pa se v dolino spuščajo gozdnata pobočja. Jakob ponuja prelepo turnosmučarsko izkušnjo v sredogorju, a treba je vedeti, od kod se je na ta razgledni vrh vredno odpraviti. Po gozdu je namreč zelo težko smučati in pametneje je slediti kolovozom in potem prek travnikov.

Avto pustimo sredi doline potoka Ločnica.



Zapeljemo se v Medvode in naprej do vasi Sora, kjer zavijemo v dolino potoka Ločnica. Sredi doline pri gostilni Legastja pustimo vozilo. Takoj na drugi strani ceste se kolovoz usmeri v klanec. Sledimo mu in po nekaj minutah prečkamo dvorišče manjše kmetije. Na drugi strani pri manjšem zaselku prečkamo lokalno cesto.

Na 802 metrov visokem vrhu stoji cerkvica.



Za zaselkom se pot znova usmeri v gozd in na še en kolovoz, da nas popelje do jase sredi pobočja. Vrh tega je cesta, ki počez vodi prek Svetega Jakoba. Prečkamo jo in se usmerimo na kolovoz, ki se ovija okoli vrha. Po uri in pol zmerne hoje smo končno na vrhu. Ostane nam le še turni smuk v dolino. Sledimo poti pristopa. Malo po travnikih, malo po gozdu se spustimo za 400 višinskih metrov naravnost na izhodišče. Za nami je prelep turnosmučarski izlet v sredogorju.

Snežna idila