Poletje in znanje z roko v roki

Knjiga je užitek

Nekateri poleti zagovarjajo popolno brezdelje, spet drugi menijo, da otrokom ne smemo dopustiti, da svoje akademske obveznosti povsem potisnejo na stran. Kaj ko bi oboje združili in poletno učenje najmlajšim predstavili kot zabavno prostočasno dejavnost, ki jo lahko opravljajo tudi na prostem?Seveda ni treba, da se starši togo držijo učnega načrta kakor med karanteno, znanje je mogoče obnavljati in utrjevati, pa tudi usvajati povsem nova obzorja na izviren način, ki lahko vključuje celo rekreacijo. Torej, če niste med privrženci mišljenja, da morajo biti poleti možgani povsem na paši, vam ponujamo nekaj zamisli, kako z otrokom ohranjati stik z izobraževalnim procesom, ne da bi pri tem moral zreti v zaslon ali zdolgočaseno pisati vaje na papir. Ponujamo nekaj predlogov za osvežitev znanja iz matematike, naravoslovja in pa maternega ter tujega jezika!Pri igri potrebujemo nekaj prostora na dvorišču in kredo, s katero narišemo povsem osnovni kalkulator. Vsebuje naj številke od 0 do 9 ter znake za osnovne računske operacije in enačaj. Pri igri sodelujeta dva, lahko pa tudi več otrok, ki se lahko razdelijo v ekipe. Kdor je prvi na vrsti, naj med skakanjem po eni ali pa obeh nogah izdela račun, nasprotnik pa naj potem skoči na rešitev.V igro lahko sodelujoči povsem po svoje vključijo tudi kamenček, s katerim morajo, denimo, zadeti polje z ustrezno rešitvijo, na katero potem skočijo, kamenček poberejo in se vrnejo na začetni položaj. Lahko pa začetni igralec vrže kamenček na izbrano številko in tako določi rezultat: nasprotnik ali druga ekipa mora v določenem času, na primer v minuti, zapisati kar največ možnih računov, pri katerih je rezultat izbrana številka. Z matematičnim ristancem bodo tako vadili skoke, motorične spretnosti in ravnotežje, vsekakor pa se bodo med igro tudi pošteno nasmejali.Narava je prekrasna, in čeprav jo redno obiskujemo, marsikdaj spregledamo številne lepote, ki jih ponuja, pravzaprav marsičesa sploh ne znamo strokovno opredeliti. Poznate vsa drevesa v okolici svojega doma? Vse grme, rože, značilno rastje? Vsak dan je lahko naravoslovni dan, ki združuje sprehod v prijetni senci in hladu, druženje, klepet ter obilico novega znanja. Z otrokom se odpravite v najbližji gozd in naberite določeno število drevesnih listov.Doma nabrano zvrstite na liste formata A4, na internetu ali, še bolje, na knjižnih policah izbrskajte vse o drevesih, katerih liste ste nabrali. Podatke lično uredite in tako postopoma izdelajte svoj poletni herbarij. Vajo lahko ponovite tudi s cvetovi različnih rož in travami, da je zadeva še zanimivejša, z otrokom izdelajte zemljevid okolice doma in označite točke, na katerih ste našli najzanimivejše primerke. Naravoslovju pa lahko dodate še likovno noto, otrok lahko utrinke iz narave po spominu tudi z barvami prelije na papir.Branje ni le obveznost, ampak odlična sprostitev, obenem pa hrana za možgane. Ne glede na to, kako preživljate počitnice, knjiga nikoli ne sme biti daleč proč! Morda je vaš otrok knjižni molj, morda pa mu knjige ne dišijo najbolj: bralni izziv je primeren za vsakogar, na koncu sledijo praktične nagrade. Ustvarite svojo poletno knjižnico in izberite primerno čtivo za svojega najmlajšega. Kolikor je knjig, toliko naj bo tudi pisanih ovojnic, v katere spravite drobna presenečenja: morda balon, drobno slaščico, pisalo, namig za naslednjo knjigo, vic, uganko ...Kuverte oštevilčite, številko pa skrijte tudi za zadnjo stran knjige. Ko bo otrok prebral knjigo do konca, bo izbral nagrado: ustrezno ovojnico. Zaprte kuverte, da je zadeva zanimivejša, lahko nalepite na večjo kartonasto podlago, lahko jih položite v košaro in postavite na vidno mesto ... Če želite, lahko za poletno bralno značko izberete tudi čtivo v tujem jeziku.Učenje je vsekakor zabavno, še zanimivejše pa je v skupini, zato na prijetno in kakovostno druženje povabite še otrokovega prijatelja, sošolca, soseda ... In, seveda, več glav več ve, zato bo zamisli za prihodnje poletje še več!