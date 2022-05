Poletje 2022: Osupljivi, a manj znani (in zato turistično manj oblegani) grški otoki

Če bi vas vprašali, kateri grški otroki so vredni obiska, bi večina izstrelila, da sta to Santorini in Mikonos, verjetno bi kdo omenil še Krf, Kos in Kreto, pri tem pa bi se skoraj končalo. Kar je škoda, saj z večjimi in manjšimi otroki posejana grška obala skriva veliko takšnih, ki so vsekakor vredni obiska in imajo še en plus: na njih se ne gnetejo turisti. Poglejte nekaj manj znanih, a čudovitih grških otrokov.

Salamina

Otok Salamina je priljubljen med Grki, saj leži le streljaj od Aten. Je največji otrok v Saronskem zalivu 16 kilometrov od grškega glavnega mesta. S celino ga povezujejo redne linije trajektov in mnogi si na njem privoščijo vikend oddih. Prav zaradi priljubljenosti med Atenčani je na njem tudi veliko počitniških hišic, tuji turisti pa nanj neupravičeno pozabljajo.

Obiskovalcem ponuja čudovite plaže in mnoge kulturne naravne znamenitosti: samostan Faneromeni, mline na veter iz 19. stoletja, Evripidovo jamo, kamniti svetilnik, kamnito gledališče in še veliko več. Branje nadaljujte TUKAJ!