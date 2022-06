Poleti zažarijo vrtnice: zagotovite jim primerno nego (FOTO)

Vrtnice so cvetovi poletja. Tedaj zažarijo v vsem sijaju in s cvetjem v neštetih barvah krasijo dvorišča, vrtove, terase in zrak napolnijo z zapeljivim vonjem. A da bi res zasijale v popolni lepoti, v vročem delu leta potrebujejo pravilno nego. Ta v resnici ni zapletena, z njo bodite dosledni, obrestovalo se vam bo.

Zalivanje in gnojenje

Ne glede na to, kje imate posajene, na vrtu ali v koritih, v sušnih obdobjih potrebujejo zalivanje, kar pomeni, da jim vsak teden namenite primerno količino vode. Prst okoli korenin naj bo vlažna, vendar ne razmočena. Izdatno zalivanje enkrat, največ dvakrat na teden je povsem dovolj.

Zalivanje je pogoj za lepo rast in bujno cvetenje. FOTO: Cream_ph/Getty Images

V deževnih in hladnejših dneh ni potrebno, v nobenem primeru pa ne močite stebla in listov, da ne bi zaradi vlage izzvali glivičnih bolezni. Zastirka višine približno štirih centimetrov je odlična ideja, saj prsti pomaga zadrževati vlago.

Poganjke, ki poženejo iz korenine in kradejo energijo steblu, je treba odstraniti.

Zdrave, lepo rastoče in spomladi pognojene vrtnice praviloma ne potrebujejo poletnega gnojenja. To je priporočljivo le, če se kaže pomanjkanje hranljivih snovi v obliki odpadanja popkov ali če ti ne nastajajo dovolj hitro, ob slabši rasti poganjkov ali zaradi rumenenja listov. V teh primerih vrtnice gnojite z namenskim gnojilom in upoštevajte navodila proizvajalca. Rumeni listi in slabša rast sta največkrat posledici pomanjkanja železa. Tedaj so dobrodošla listna gnojila v razpršilu z dodatkom tega minerala.

Odstranjevanje škodljivcev

Za izdatno cvetenje je pomemben korak sprotno odstranjevanje odcvetelih cvetov. Z obrezovanjem lahko nekoliko uredite obliko grmička, vendar je primeren čas za občutnejši rez spomladi, ko ni več nevarnosti zmrzali.

Nekatere vrtnice iz korenine poganjajo poganjke, ki rastejo hitro in kradejo energijo osnovnemu steblu. Te odstranjujte sproti, ne glede na letni čas.

Rumeni listi in slabša rast sta največkrat posledici pomanjkanja železa.

Redno pregledujte grmičke, saj jih rade obiščejo uši, ki se pogosto naselijo na popkih in na spodnji strani listkov. Če so jih napadle, zajedavce sproti uničujte.

Sprotno odstranjevanje odcvetelih cvetov spodbuja nastajanje novih popkov. FOTO: Olgaponomarenko/Getty Images

Primerna je tudi zaščita pred plevelom: tega odstranjujte z mest, kjer so posajene, lahko pa jih pred njim zavarujete s primerno zastirko, ki bo, kot že rečeno, ob tem v zemlji zadrževala še vlago.