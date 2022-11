Pohodniška družinska dogodivščina: vile in vilinci na Homcu (FOTO)

Pred dnevi je na dvorišču gostilne Repanšek na Homcu s slovesnim odprtjem zaživela nova pravljično-doživljajska pot, ki odstira svet vilink in vilincev. Z glasbeno-plesno pravljico Vilinski ples po istoimenski slikanici Uroša Grilca in Anzhelike Enshina ter pokušanju vilinskih kruhkov hombetk se je množica obiskovalcev v družbi vodnic in vodnikov odpravila na pot, polno pravljičnih presenečenj.

»Zgodba Vilinskega Homca je skoraj čisto resnična: sredi prostranega polja se na hribu dviga kraj po imenu Homec, skozi katerega teče Kamniška Bistrica, ob njej pa se še danes vijejo rečice, na katerih je bilo še nedolgo tega vse polno mlinov,« pravi Uroš Grilc. »Tem rečicam pravimo mlinščice. Pravijo, da so v teh krajih doma rečne vile in vilinci, ki sredi gozda v soju jutranje zarje plešejo svoj skrivnostni vilinski ples. Nekoč sta človeški in vilinski rod živela v slogi in prijateljstvu, danes pa lahko vile uzre le najčistejša duša.«

To je že osma pot Pravljično-doživljajske transverzale zavoda Škrateljc.

V slikanici Vilinski ples lahko preberete zgodbo o mlinarju na Homcu, ki je srečal vile in občudoval njihov čarobni ples. A človeški pohlep je uničil to čudovito prijateljstvo in vile so odšle drugam. Pa jih lahko spet srečamo in obudimo prijateljstvo med ljudmi in vilami?

»In to je tudi glavna naloga mladih pustolovcev: spoznati svet vilincev in povrniti prijateljstvo med vilami in ljudmi,« dodaja Grilc. »Odpravi se na dolgo potovanje čez Vilinski Homec, da povrneš ljudem prijateljstvo z vilinci in si priboriš vilinsko nagrado. Zberi šest vilinskih predmetov in poišči pet vilinskih ključev. Pot te vodi ob hudourniški reki Kamniški Bistrici, na vilinski stezi spoznaš skrivnosti nabiralništva, zajameš vodo iz čudežnega studenca in prisluhneš vilinskemu petju vil rusalk, obiščeš vilinsko mesto Pikel, se preizkusiš v vilinskem letenju, odpotuješ na prazgodovinski Homec in še in še … Na popotovanju te spremlja vila Pika, ki ti pokaže skavtske veščine in razkrije vilinske vrline.«

Vilinski Homec je pohodniška družinska dogodivščina. Na pot se odpravite sami ali se udeležite katerega izmed vodenih vilinskih pohodov vsako tretjo soboto v mesecu; naslednjič 19. novembra ob 10. uri. Vilinska beležka vam odpre pot do vseh doživetij na poti, z njo vstopite v pravljični svet vilinskega petja in plesa, spoznate skavtske vrline, se naučite marsikaj o divji hrani, mlinih in mlinarjih, na koncu pa za rešeno misijo prejmete zasluženo vilinsko nagrado.

Priporočena starost otrok je vsaj šest let, 3,6 km dolga pot je označena in urejena, premagali boste 210 m višinske razlike. Vilinski Homec je že osma pot znotraj Pravljično-doživljajske transverzale po Sloveniji, za katero skrbi in jo ustvarja zavod Škrateljc. Vilinski Homec so uresničili s podporo Občine Domžale in ob sodelovanju KS Homec - Nožice, Kulturnega društva Jože Gostič Homec in skavtov Homški sončki.

Doživetje Vilinski Homec se začne in konča na Homcu, in sicer na parkirišču pri gostilni Repanšek, kjer dobite Vilinsko beležko (cena: 5 evrov) in svinčnik za na pot, na voljo pa je tudi slikanica Vilinski ples (15 evrov). Prav tu vas za rešeno misijo čaka tudi vilinska nagrada. Vilinsko beležko lahko dobite tudi v bližnjem baru Pelikan.

Prav imenitna je možnost, da se na Homec odpravite z vlakom (Ljubljana–Kamnik), saj je železniška postaja Homec le streljaj od izhodišča poti.

