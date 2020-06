Pohodi spet na pohodu

Pot vodi po krajih, ki jih je Fran Saleški Finžgar vključil v svoj zgodovinski roman Pod svobodnim soncem. FOTO: Marko Feist

Po Svarunovi poti

V deželo Petra Klepca

Devetindvajsetega junija v Osilnici praznujejo god svetega Petra.

Večina si bo v naslednjih dveh mesecih zagotovo privoščila vsaj kakšen dan dopusta za poležavanje, spoznavanje manj znanega ali celo adrenalinske užitke. Kam vse lahko greste, lahko preverite na www.rekreacija.si, ki precej prireditev najavlja tudi na praznični 25. junij.Med njimi je pohod na Jeterbenk, vrh v Polhograjskem hribovju nad Medvodami.Tam je že davno stal grad, na katerem so gospodarili vitezi, ki so bili razvpiti zaradi ropanja trgovskih karavan, ki so potovale po dolini. Na vodeno zgodovinsko pot se boste ob 8. uri odpravili izpred šole v Preski, do cilja pri cerkvi svete Marjete pa vas čaka osem kilometrov hoje navkreber. V treh urah druženja si boste vzeli čas tudi za obisk novoodkritega arheološkega najdišča Kašča ter za počitek in okrepčila. Informacije: 031 808 064, www.visitmedvode.si.Triindvajset kilometrov dolga označena krožna pohodna pot vodi po krajih, ki jih jer vključil v svoj zgodovinski roman Pod svobodnim soncem. Njen začetek je na Škofljici, poteka pa po gričevnatem svetu do Vrha nad Želimljami, nato se spusti v dolino Želimeljščice in po petih urah krožno pripelje na izhodišče.Spotoma se srečate s stoletno kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino krajev na obrobju Ljubljanskega barja. Z vodnikom se na pot odpravite v četrtek, 25. junija, do 7. ure pa vas bo čakal pod znamenitim Ruskovim kozolcem. Srečali se boste z– Svarunom, veliko izvedeli o Finžgarju in pokusili laneno kulinariko. Na voljo bo tudi 15-kilometrska pot z zaključkom v Želimljah, od koder se boste na izhodišče odpeljali z avtobusom. Informacije: 041 611 009, www.skofljica.si.Devetindvajsetega junija v Osilnici praznujejo god svetega Petra, ki je ob Pavlu tudi zavetnik tamkajšnje cerkve. Prazniku rečejo petruvo, na njem pa se zberejo prebivalci z obeh strani Kolpe. Poleg domače jedače in pijače ter kulturnega, zgodovinskega in zemljepisnega spoznavanja morda manj znanega dela naše domovine domačini ponujajo tudi možnost za pohode, kolesarjenje in spuste po reki. Praznovanje in dogodki se bodo začeli že v soboto, 27. junija, ko se na daljšo pot do tja lahko odpravite peš s kočevskimi planinci.Odhod bo ob 7. uri z avtobusne postaje v Kočevju, do devet ur dolga, kondicijsko zahtevna pot pa vodi skozi neobljudene kočevske gozdove, skozi Koče, Kočevsko Reko, Ravnik in Bezgovico. Vrnili se boste z avtobusom. Število udeležencev je omejeno. Informacije: 041 359 768, www.planinsko-drustvo-kocevje.si.