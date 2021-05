Pogrevanje v mikrovalovki: trik, ki ga morate poznati

Zagotovo vam je znano: iz hladilnika vzamete testenine ali drugo jed, ki bi jo radi pogreli v mikrovalovki. A po tem, ko se naprava ustavi, so testenine, riž ali druga gosta priloga ob robi vroči, na sredini krožnika pa še vedno hladni. Zakaj je tako in kako to preprečiti? Vzrok je v dosegu mikrovalov, ki imajo kratek domet. Kar pomeni, da hitro dosežejo hrano na robu krožnika, veliko kasneje pa pridejo do tiste na sredini. Rezultat je vsem dobro znan. Kako pa poskrbeti za enakomerno pogrevanje? Oblikujte prstan Jed na krožniku razporedite ob njegov robu, sredino pa pustite prazno. Povedano drugače: oblikujte nekakšen prstan. Hrana se bo tako enakomerno pogrela, seveda pa je način uporaben le pri jedeh gostejše teksture, a dejstvo je, da je tekoče lažje enakomerno pogreti. Za sočne testenine in riž In še dodaten nasvet: v mikrovalovki pogreta živila pogosto postanejo suha. Pri testeninah to preprečite tako, da jim pred pogrevanjem primešate žlico olja. In pri rižu, da ga poškropite z malo vode.

Komentarji: