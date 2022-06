Poglejte traktorje pod Kalvarijo (FOTO)

Biotehniška šola Maribor, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor in Društvo podeželske mladine Maribor so 31. maja organizirali Dan sadjarsko-vinogradniške tehnike v sadovnjakih in vinogradih Biotehniške šole Maribor pod znamenito Kalvarijo. Prireditev je bila zelo dobro obiskana. Videli pa smo predvsem priključke za vzdrževanje vrstnega in medvrstnega prostora v trajnih nasadih – vinogradih in sadovnjakih.

Pri sadjarsko-vinogradniških traktorjih gre moč tja do 120 KM.

Seveda pa ti priključki potrebujejo za svoje delovanje pogon. Še vedno lahko rečemo, da za pogon sadjarsko-vinogradniških priključkov uporabljamo traktor z dizelskim motorjem. Videli smo tudi nekaj strojev na baterijski (električni) pogon.

Specialni stroji

V naših razmerah pridelovanja v sadjarstvu in vinogradništvu uporabljamo predvsem ozkokolotečne traktorje. To pomeni, da so ožji od standardnih izvedb. Imamo pa lahko ozkokolotečne traktorje, ki imajo zadnji kolesi večji od sprednjih (gre za zožan in pomanjšan standardni traktor). In pa takšne, ki imajo vsa štiri kolesa enako velika.

Na ogled je bilo tudi nekaj električnih primerkov.

Pri sadjarsko-vinogradniških strojih gre moč tja do 120 KM. Veliko pa je v uporabi tudi takšnih, ki imajo relativno majhno moč, pa vinogradniki kljub temu opravijo vsa dela. A je res, da imamo v povprečju dokaj majhne vinograde.

Emisijske zahteve

Tudi sadjarsko-vinogradniške izvedbe traktorjev morajo ustrezati homologacijskim zahtevam, kjer pa je bilo največ težav. Vendar je tudi to prehodno obdobje zdaj za nami in vsi proizvajalci so se morali prilagoditi.

Ob slikah podajamo nekaj krajših opisov izbora sadjarsko-vinogradniških traktorjev, ki smo jih videli pod Kalvarijo.

Avstrijski lindner lintrac 90 je v osnovi namenjen za delo na nagibu na travinju. Pod Kalvarijo pa smo ga videli tudi v strmem vinogradu, kjer je nagib suvereno obvladal. Njegova tehnična posebnost je upravljanje tudi zadnje osi (obračanje zadnjih koles).

Med Deutz Fahrove ozkokolotečne traktorje spada tudi model 5090 GS, ki ima 63,5 kW (85 KM) in 372 Nm navora. Menjalnik ima 45 + 45 prestav. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Češki raymo electric je predstavnik baterijske samovozne kosilnice na daljinsko radijsko upravljanje. Ima litij-ionsko baterijo, ki ima napetost 50,4 V in kapaciteto 120 Ah. Z njo lahko delamo do 5 ur. Lahko ima prigrajene različno široke kosilnice. V osnovi je namenjena za komunalo, lahko pa jo uporabljamo tudi v trajnih nasadih.