Poglejte te stroje v vinogradu (FOTO)

Klet Brda, z. o. o., Dobrovo je v neposredni bližini svojih prostorov 26. maja organizirala praktično predstavitev z naslovom Stroji v vinogradu. Sodelovalo je veliko proizvajalcev vinogradniških priključkov oziroma njihovih slovenskih zastopnikov. Prireditev si je ogledalo lepo število predvsem domačih primorskih vinogradnikov.

Najrazličnejša mehanizacija

Pobliže smo spoznali vinogradniške traktorje kot tudi najrazličnejše delovne priključke za dela v vinogradu. Na ogled in tudi pri praktičnem delu so bili prikazani stroji za obdelavo tal v vinogradu (na primer lopatnik). Potem so bili stroji za vzdrževanje medvrstnega in vrstnega prostora v vinogradu, zlasti slednji so poželi zelo veliko zanimanja. Ponudba je namreč dokaj velika in raznolika. Vinogradniki se morajo tudi pripraviti na čas brez glifosata, sicer zelo učinkovitega herbicida, ki omogoča tudi cenovno ugodno vzdrževanje vrstnega prostora. Naslednja večja skupina strojev so bili pršilniki. Tudi tu smo videli marsikaj, od dokaj običajnih izvedb do Zupanove elektrostatike in Friullijeve reciklažne (tunelske) pršilne tehnike. Na razstavnem prostoru je bil tudi vlečni kombajn za grozdje Pellenc.

Vinogradniški traktorji

V vinogradništvu uporabljamo predvsem ozkokolotečne traktorje. To pomeni, da so ožji od standardnih izvedb in imajo zadnja kolesa večja od sprednjih (gre za zožan in pomanjšan standardni traktor). In pa traktorje, ki imajo vsa štiri kolesa enako velika. Pri sadjarsko-vinogradniških gre moč tja do 125 KM.

Sadjarsko-vinogradniški traktorji imajo lahko stopenjsko ali brezstopenjsko transmisijo. Na predstavitvi v Brdih smo izbrali tri, ki imajo brezstopenjsko transmisijo. Gre za fendta, deutz fahra in sama.

Fendt ima že vrsto let na vseh svojih traktorjih vario menjalnik, tudi na ozkokolotečni sadjarsko-vinogradniški seriji. V vinogradniške modele je vgrajen njihov brezstopenjski menjalnik ML 70, ki omogoča vozno hitrost od 20 do 40 km/h. Fendt v prospektu navaja, da uporaba njihovega brezstopenjskega traktorja prihrani do 7 odstotkov delovnih ur in do 9 odstotkov dizelskega goriva v primerjavi s traktorjem z mehanskim, stopenjskim menjalnikom.

Same frutteto CVT 95 ima 70 kW (95 KM) moči. Motor je skladen s stopnjo V glede izpušnih plinov. Brezstopenjski menjalnik CVT je idealna rešitev za udobno in lahkotno delo v vseh razmerah delovanja, bodisi na ravnem bodisi nagnjenem terenu. Menjalnik CVT prav tako v realnem času optimizira funkcije traktorja kot celote in tako zmanjša porabo goriva. Ima funkcijo powerzero, ki zadrži stroj v mirujočem položaju, ko voznik spusti pedal za plin. To veliko pomeni za varnost pri delu. Najvišja hitrost 40 km/h je dosegljiva pri najvarčnejših in do okolja prijaznejših vrtljajih motorja (1570 vrt./min).

Deutz fahr 5100 DF TTV ima 75 kW (102 KM) maksimalne moči. Zadnje hidravlično dvigalo dvigne 3800 kg.

Deutz fahr 5100 DF TTV ima 75 kW (102 KM) maksimalne moči (ECE R 120) in 417 Nm navora pri 1400 vrt./min. Oznaka TTV v imenu pomeni, da je model opremljen z najsodobnejšim brezstopenjskim menjalnikom TTV, ki zagotavlja učinkovit in uspešen prenos moči na kolesa v vseh razmerah in pri kateri koli hitrosti. Menjalnik omogoča najvišjo hitrost 40 km/h pri znižanih vrtljajih motorja. Z vrtljivim gumbom sense operater izbira med različnimi načini delovanja motorja in menjalnika. Izbira eco je namenjena za minimalno porabo goriva, power pa za največjo zmogljivost in produktivnost. Vrtljaji motorja in prestavno razmerje se samodejno prilagajajo v realnem času, da traktor deluje čim bolj učinkovito v vseh razmerah. Same in Deutz Fahr sta sicer blagovni znamki skupine SDF, tako da tudi med stroji najdemo podobnosti.

Fendt 211 V vario ima 77 kW (105 KM) nazivne moči (ECE R 120). Maksimalna moč z dodatno močjo dynamicperformance pa je 91 kW (124 KM). Zadnje hidravlično dvigalo dvigne 2775 daN (kg).