Poglejte, kako sta Slovenca spremenila kombi v potujočo picerijo na drva (FOTO)

Zagotovo si inženirji in dizajnerji Volkswagna ob snovanju robustnega in za posel izjemno primernega modela crafter niso niti najmanj predstavljali, da se bodo našle brihte, ki bodo vozilo tako predelale, da bo v njem picerija. Res je, crafter je lahko tudi picerija, in res je tudi, da so vozilo v potujočo picerijo predelali pri nas. In še to je res, da pice v VW crafterju pečejo v pravi krušni peči, kurjeni s pravimi poleni.

Peč so začeli delati iz stiropora

Kombinirano vozilo VW crafter, ki sta ga kupila Boris Balažic in Igor Banfi, doma iz Markišovcev v Prekmurju, je izjemno zanimiva reč na štirih kolesih, kajti v notranjosti skriva pravo peč za pice, ki jo ob uporabi izvlečejo iz zadnjega dela, namestijo nanjo dimnik in v njej prižgejo ogenj. »Ni pomembno samo vozilo, temveč kakšna pica pride iz njega do gosta,« pove Balažic.

Vozilo je bilo predelano pri različnih mojstrih. »Vsega nismo mogli narediti na eni lokaciji, je pa v predelavo vloženo precej našega dela. V notranjosti so nameščeni hladilniki, delovni pult za pripravo pice, vse potrebno za postrežbo, ki je na ekoloških papirnih pladnjih, ter seveda peč,« slišimo. »Peč smo razvijali sami, ker smo morali najti kompromis med težo peči, ki je nameščena v zadnjem delu vozila, in kakovostjo peči. Je neobičajno lahka za svojo velikost, kljub temu pa zadostuje vsem potrebam za peko dobre pice.«

Celotna ekipa se lahko pripelje na prizorišče. FOTOgrafije: Boštjan Fon

Peč sta zasnovala Balažic in njegov sin Oskar, ki sta na začetku naletela na težavo, kako napraviti primeren kalup za zidavo. »Rešila sva ga s stiroporom. Naredila sva stiroporno kroglo, jo prerezala na pol in nato polkrog razrezala na 24 delov,« razloži Balažic. »Ko sva zidala peč, sva kos po kos stiropora jemala iz kalupa. Sezidana je iz klasičnih šamotnih opek in temperatura ob pravih drvah preseže 400 stopinj.«

Mojstrsko za mojstre

Vozilo VW crafter je osnovna izvedba. Zakaj? »Ker nam preprečuje divjanje. Vožnja mora biti zmerna, saj je zadaj peč, ki tehta okoli 250 kilogramov. Kljub vsemu je vožnja udobna, lahko se prepeljemo po vsej Sloveniji, saj ima prostor za celotno ekipo, ki pokrije dogodek. Velikokrat se z avtoma pripeljeva pomagat tudi midva,« pravi Boris in nadaljuje: »Že od nekdaj naju veseli kulinarika in druženje s prijatelji. Na začetku smo pekli doma, vmes smo tisto staro peč preselili, potem pa ni bilo težko priti do ideje, da svojo strast spakiramo na kolesa. Večinoma gredo take ideje o premični peči na prikolice, mi pa smo se odločili, da vse prestavimo v vozilo.«

400 stopinj doseže peč v kombiju.

Njihova ponudba zajema deset vrst pic, kar je, kot pravijo, za kombi več kot dovolj. Ker je vozilo mojstrsko predelano, je logično, da tudi za pice uporabljajo najbolj kakovostne surovine, od mozzarele Fior de Latte, moko uvažajo iz Neaplja, tudi paradižniki in preostale sestavine so večinoma iz Italije.

Na polnih obratih

Priprava predelanega crafterja s pečjo na drva od parkiranja do prve spečene pice traja eno uro. Največja omejitev je, da se mora peč ogreti na potrebno temperaturo.

VW poslal snemalno ekipo V Prekmurje je zaradi izjemno simpatične ter umne predelave vozila VW crafter pred kratkim prispela snemalna ekipa skupine Volkswagen, enega največjih avtomobilskih podjetij s 94 proizvodnimi obrati v 26 državah sveta, ki združuje znamke Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, MAN, Neoplan, Porsche, Scania, Seat, Škoda in Volkswagen. Posneli so reportažo v sklopu oddaj Posel na kolesih, ki jih ponujajo le poslovnim uporabnikom kot predstavitveno idejo, kaj vse lahko ponudijo njihova vozila in kako se posluje z njimi.

»Pospravimo in odpeljemo pa se v dobre pol ure, saj se peč, ki je glavna tudi pri tem, kdaj lahko gremo, pripravi na transport dokaj hitro. Njena značilnost je, da čeprav ima v notranjosti več kot 400 stopinj, na zunanjem plašču temperatura ni višja od 80 stopinj in se jo celo lahko prime z roko. S seboj peljemo drva, ki so v prostoru pod pečjo; dovolj jih je za en dan obratovanja. Peč ni potratna,« skleneta Boris Balažic in Igor Banfi. Za konec pa razkrijeta: »Najpomembnejša stvar v vozilu je, da se vsakič znova poročita testo in peč. Ko sta onadva zadovoljna in združena, je funkcija vozila na polnih obratih, čeprav v njem gori peč za pice namesto VW motorja.«