Pogled v prihodnost: vozno udobje in skrb za okolje (FOTO)

Renault je pred dnevi predstavil najnovejše konceptno vozilo scenic vision, ki da ni le še eno v vrsti konceptnih vozil, ampak predstavlja akcijski načrt za mobilnostni trajnostni razvoj v priho​dnjih desetletjih, ki temelji na treh predpostavkah – skrbi za ljudi, vire in podnebje. Načrtovali so vsak korak, od pridobivanja in proizvodnje najosnovnejših surovin do vpliva na okolje in podnebje med proizvodnjo vozila, med uporabo in seveda tudi na koncu življenjskega cikla. S tem bodo prispevali k ogljični nevtralnosti, ki jo namerava Evropa doseči leta 2040.

Elektromotor in gorivna celica sta nameščena nad zadnjo osjo, baterija v dnu potniške kabine, posoda za vodik pa v sprednjem delu vozila.

Čeprav je scenic vision videti že skoraj kot končni izdelek, ki bi lahko zapeljal na cesto, je v resnici veliko bolj kompleksen. Po zunanjosti je že do 85 odstotkov podoben naslednji, peti generaciji scenica, ki bo prišla med kupce leta 2024.

Hibridna rešitev

Naslednji scenic bo dolg 4,5 metra, širok kar 1,9 metra in visok nekaj manj kot 1,6 metra. Ob teh merah, ki ustrezajo segmentu C, bo imel nekaj več kot 2,8-metrsko medosno razdaljo. Kot smo lahko videli pri konceptu scenic vision, to omogoča, da je potniška kabina izjemno prostorna, čeprav je vozilo bolj podobno sodobnim križancem in manj izumirajočemu ali bolje rečeno izumrlemu segmentu enoprostorcev. A pod pločevino se skriva še veliko več, v vozilo so vključili vrsto tehničnih izzivov, ki bodo prišli v poštev šele leta 2030 in pozneje.

Seveda scenic pete generacije na začetku prodajnega cikla leta 2024 skoraj zanesljivo ne bo imel velikih dvojnih vrat, ki jih pri scenicu vision odpira elektrika, bo pa imel izključno električni pogon, takšnega, kot ga ima najnovejši električni megane e-tech s 160 kW največje moči in baterijo s 40 kWh.

Peta generacija scenica bo prišla med kupce leta 2024.

To je le polovica pogonskega sistema, ki ga preizkušajo v scenicu vision. Da bi presegli omejitve pri dosegu, ki nastajajo predvsem zaradi teže in velikosti baterije, so dodali še manjšo gorivno celico na vodik z močjo 15 kW, ki pri daljših vožnjah služi predvsem kot podaljševalnik dosega. S tem so dobili hibrid baterijskega in vodikovega električnega pogona. Tako se bo doseg z enim polnjenjem 2,5-kilogramskega rezervoarja z vodikom, ki je nameščen v sprednjem delu vozila, podaljšal do 800 kilometrov.

Še najmanj realna so velika elektrificirana vrata, ki se odpirajo navzven, zato je potniška kletka brez stebrička B.

Seveda je logično vprašanje, zakaj bodo dodatni pogon z gorivno celico predvidoma uvedli šele po letu 2030 in ne že 2024. Glavni vzrok niso tehnološke težave, ampak pomanjkanje vodikove infrastrukture. Pri Renaultu upajo, da bo po letu 2030 na voljo že dovolj vodikovih črpalk in bo uporaba tovrstnih hibridov smiselna. Druga ovira pri skorajšnji uporabi gorivnih celic na vodik pa je zaveza, da bo vodik pridobljen izključno z zeleno energijo. Za zdaj še ni tako.

Reciklaža v ospredju

S tem pa že vstopamo v verjetno najpomembnejši, to je trajnostni segment scenica vision, ki je v 70 odstotkih izdelan iz recikliranih materialov, na koncu življenjske dobe pa ga bodo reciklirali kar 95 odstotkov; njegov ogljični odtis bo, kot pravijo pri Renaultu, do 75 odstotkov manjši kot pri današnjih električnih vozilih.

Notranjost potniške kabine, vključno z armaturno ploščo, predstavlja pogled v nekoliko bolj oddaljeno prihodnost. Pomembno je, da so tako rekoč vsi materiali reciklirani in da se jih da ponovno uporabiti.

Posebno skrb so namenili varnosti, zato predvidevajo, da bodo sistemi, ki so jih vgradili v scenic vision, do 70 odstotkov zmanjšali število nesreč, za katere je v 90 odstotkih kriv voznik. Asistenčni sistemi bdijo nad voznikovim vedenjem in zaznavajo tvegano, hkrati pa voznika spodbujajo k defenzivni vožnji in komunicirajo z drugimi vozili, pešci, kolesarji in s prometno infrastrukturo.