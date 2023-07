Pofotkajte novega peugeota

To poletje se v bližnjih evropskih državah (Italija, Avstrija, Nemčija, Francija, Belgija) vozijo zamaskirani novi peugeoti e-3008. Običajno so prototipi skriti in proizvajalci naredijo vse, da bi se izognili očem javnosti pred uradnim lansiranjem. Novi električni fastback e-3008 pa je na ogled in v svojo predstavitev vključuje širšo javnost. Peugeot je že maja na svojih družbenih omrežjih pozval širšo javnost, naj glasuje o povsem novih maskirnih preoblekah za prototip novega modela e-3008. Junija je bilo oddanih na tisoče glasov in izbrane so bile tri maskirne teme.

Levja znamka zdaj v okviru akcije #camocatch challenge poziva vse, ki naletijo na novi e-3008 med zadnjimi razvojnimi testi na odprtih cestah, da ga fotografirajo (v skladu z varnostnimi predpisi) in do 15. avgusta njegovo sliko objavijo na družbenih omrežjih facebook in instagram s pripisoma #camocatch in @peugeot. Vsa zamaskirana vozila e-3008 so opremljena s QR-kodo: kdor jo poskenira, lahko dostopa do spletne strani akcije #camocatch.

Peugeot bo med sodelujočimi izžrebal šest nagrajencev, ki bodo prihodnje leto imeli možnost predpremierno sesti za volan novega e-3008. Novi Peugeotov križanec bo uradno razkrit 12. septembra.