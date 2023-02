Podgane z nahrbtniki v pomoč pri iskanju preživelih v potresu

Podgane je mogoče, podobno kot pse, naučiti iskanja preživelih na območjih, ki so jih prizadele katastrofe. Ker so majhne, radovedne, prilagodljive, pametne, ker rade raziskujejo in odlično vohajo, so kot nalašč primerne za opravljanje tovrstnih nalog.

