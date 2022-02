Podgane so zabavni hišni ljubljenci (FOTO)

Ob misli na podgane marsikoga zmrazi, a domača podgana je daleč od glodavske golazni, ki širi bolezen in strah. Čedalje bolj priljubljen hišni ljubljenček je namreč čista in izjemno inteligentna žival, mirijo strokovnjaki, ki pa podgano priporočajo le resnim in odgovornim lastnikom.

Zgrizejo vse

Zahtevajo veliko pozornosti, a za to gospodarja tudi bogato nagradijo s številnimi zabavnimi triki, kot so skoki skozi obroč in vrtenje okoli svoje osi, z vztrajnostjo in izkazovanjem naklonjenosti.

V plezanju uživajo. FOTO: Fotojagodka/Getty Images

A ob sebi ne potrebujejo le človeka, temveč tudi predstavnika svoje vrste, saj so izjemno družabne živali, ki lahko ob osamljenosti zapadejo v depresijo ali pa se zatečejo k nasilnemu vedenju. Živijo do štiri leta, v tem času pa svojo človeško družino nagradijo s številnimi zabavnimi trenutki in simpatičnimi lastnostmi, vsekakor pa jim bodo marsikatero tudi zagodle. Podgane namreč pogrizejo vse, kar se znajde pred njimi, zato ni varen noben kos pohištva, žal niti električni kabli in strupene rastline.

Samice so dolge okoli 12 centimetrov in tehtajo do 450 gramov, samci pa so daljši, tehtajo do 800 gramov. Kot rečeno, imajo v svojem življenjskem prostoru rade družbo, najbolj priporočljivo je, da živita skupaj po dve živali iz istega legla, saj sta vajeni druga druge; pri združevanju dveh različno starih predstavnic naj bi bilo privajanje počasno in postopno, vsekakor pa naj bodo istega spola, saj se podgane zelo hitro razmnožujejo. Pri negi je treba paziti na kremplje, ki zahtevajo redno striženje, v kletki imajo radi podlago iz lesenih peletov in plezala, denimo veje, vrvi ...

Za žvečenje imajo rade lesene igrače in tulce papirnatih brisač, hranimo pa jih s pripravljenimi mešanicami za podgane ter občasno s svežim sadjem in zelenjavo, rade imajo polnozrnat kruh, testenine, rjavi riž. Mastnih priboljškov, kot so oreški in sir, se izogibamo. Svežo vodo jim ponudimo v napajalniku.

Zahtevajo veliko nege in pozornosti.

Ker so družabne, njihovo kletko postavimo v prostor, kjer se najraje zadržujemo, a nikakor ne v spalnico, saj so nočne živali in nam s hrupom ne bodo prizanašale.