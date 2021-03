»Podarili bomo 1150 vzglavnikov!«

Pri blagovni znamki Dormeo vsako leto zaznamujejo svetovni dan spanja. Doslej so presenečali s projekti, kot je Dormeo spalec – izbirali so posameznika, ki je en dan prespal na delovnem mestu na Dormeo ležišču v eni od njihovih poslovalnic –, letos pa so ob dnevu spanja pomislili na tiste, ki ta trenutek kakovostno spanje morda zares najbolj potrebujejo.