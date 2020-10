Pod kupolo prideluje solato in ribe

Pogrešanega policista našli mrtvega

Danes zjutraj je bila policija obveščena o pogrešanem 47-letnem moškem z območja Kopra. Na širšem območju Kopra so policisti takoj izvedli aktivnosti za izsleditev osebe, pri čemer so poleg policijskih patrulj sodelovali tudi vodniki službenih psov, upravljavec drona in policijski helikopter. Pogrešano osebo so ob 10. uri našli mrtvo na območju Kastelca. Ogled kraja najdbe trupla