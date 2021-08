Počitniško udobje za mlado družino

Kuhinjski kotiček

Brez (doplačljive) tende si kampiranja ne moremo predstavljati. Fotografije: Blaž Kondža

Adria mobil coral supreme 670 DL Adria mobil coral supreme 670 DL

Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 2287 ccm3

Največja moč: 118 kW (160 KM) pri 3600 vrt./min.

Pogon: sprednji pogon, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa vozila, pripravljenega na vožnjo: 3060–3000 kg

Zunanje mere (D/Š/V): 7485/2299/2905 mm

Garažna vrata levo in desno: 850 x 1200 mm

Posoda za gorivo: 60 l

Posoda za čisto/odpadno vodo: 120/85 l

Poraba goriva na testu: 11,0 l/100 km

Proizvajalec: Adria Mobil

Maloprodajna cena: 75.242 evrov (testno vozilo 92.094 evrov)

Odkar naša življenja kroji epidemija covida-19, se je zanimanje za počitniška vozila in letovanje v njih močno povečalo. To še posebno velja za avtodome, ki ponujajo udobje doma, kjer koli že smo, in delujejo kot nekakšen protikoronski mehurček. Seveda je pred investicijo v avtodom potreben resen premislek, ali ga bomo res dodobra izkoristili. Avtodomi so prava redkost v naši testni floti, zato je njihov preizkus toliko večji izziv, saj moramo nanje gledati z več vidikov. Tokrat smo preizkušali polintegrirani avtodom adria mobil coral supreme 670 DL, ki je bil izdatno dodatno opremljen za še boljšo bivalno izkušnjo. Vozilo je registrirano za prevoz štirih oseb, prav toliko je na voljo tudi ležišč.Čeprav se kvalitete avtodoma merijo predvsem skozi bivalno izkušnjo, saj na potovanju načeloma več časa preživimo v bivalnem delu kot za krmilom, pa tudi vozniška izkušnja ni zanemarljiva. Testni avtodom je narejen na baznem vozilu fiat ducato, in sicer na (doplačljivi) zmogljivejši izvedenki z 2,3-litrskim dizelskim štirivaljnikom, ki razvije največjo moč 160 konjev (118 kW). Ker imamo opraviti s 3-tonskim avtodomom, tudi moč motorja šteje in te je dovolj za bolj suvereno vožnjo v klance in po avtocesti. Kljub večji moči pa se nam je zdelo po avtocesti prijetneje voziti okoli 110 km/h z vključenim tempomatom. Takšna vožnja je tudi bolj ekonomična – potovalni računalnik je izračunal porabo okoli 11 l/100 km. Le 60-litrska posoda za gorivo se nam je zdela premajhna za daljše avanture.Pogrešali smo tudi sodobne asistenčne sisteme, kot so radarski tempomat, samodejno zaviranje za preprečevanje naleta ipd., na katere pa v Novem mestu nimajo vpliva, saj so vezani na izbrano bazno vozilo. Glede na to, da je Fiat nedavno temeljito prenovil model ducato, se lahko nadejamo, da bomo asistenčne sisteme v prihodnji sezoni srečali tudi v avtodomih Adrie Mobila. Vgrajena parkirna tipala in vzvratna kamera pa so pri avtodomu zlata vredni. Tudi zračno vzmetenje zadnje preme doda svoje k udobju.Stari avtodomarski mački se morda z nami ne bodo strinjali, a nam se je zdel edini kos dodatne doplačljive opreme, brez katerega si danes udobnega avtodoma skorajda ne moremo predstavljati, klimatska naprava za bivalni del. V vročih poletnih dneh smo Trumino strešno klimatsko napravo aventa comfort nadvse cenili, prav pa je prišla tudi, ko se je ozračje nepričakovano ohladilo, saj omogoča tudi ogrevanje zraka. Seveda, ko bi mraz resno pritisnil, bi bilo treba preklopiti na plinsko ogrevanje. Tako klimatsko napravo kot preostale funkcije bivalnega dela avtodoma smo elegantno upravljali prek dveh nadzornih plošč. Na njiju smo spremljali stanje napolnjenosti posod za čisto in odpadno vodo, zunanjo in notranjo temperaturo, delovanje črpalke za vodo in svetil, ogrevanje sanitarne vode in zraka ipd. Omenimo, da lahko sanitarno vodo ogrevamo z elektriko ali plinom – testni avtodom je imel prostor za dve 10-kilogramski jeklenki plina. Ta se uporablja tudi za kuhanje in hladilnik.Tloris testnega avtodoma se nam je zdel zelo praktičen: desno od vhoda je »dnevni prostor«, levo pa kopalnica in spalnica. Kopalnica je nameščena med spalnico in osrednjim prostorom ter ponuja večino udobja domače kopalnice. Prostor z vrtljivim kemičnim straniščem in umivalnikom ima lastna vrata, kar pride prav. Res pa je, da bo v kopalnici v primerjavi z domom precej bolj tesno. Pa tudi 120-litrska posoda za čisto vodo bo brez pazljive in varčne porabe lahko hitro prazna.Kuhinjski del je serijsko opremljen s tremi plinskimi gorilniki, plinsko-električnim hladilnikom in koritom s pipo. Plinska pečica in kavni aparat na kapsule nespresso sta na seznamu doplačljive opreme. Jedilni kot s pomično mizo se lahko ponoči prelevi v ležišče, kar pa zahteva nekaj sestavljanja in zlaganja. Svojevrstna pika na i tega avtodoma pa je nedvomno veliko panoramsko okno nad dnevno sobo. To v bivalnem načinu sestavljata tudi vrtljiva sedeža za voznika in sovoznika, ki sta se med vožnjo izkazala za zelo udobna. V spalnici so pod posteljo številni predali in omarice za shranjevanje prtljage, predvsem oblačil. Ležišče v spalnici je sicer predvideno za tri osebe, pri čemer pa je ta tretja oseba otrok. Zato menimo, da bo v coralu supreme 670 DL najbolj užival par z največ enim otrokom kljub štirim ležiščem.