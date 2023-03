Počitnice 2023: kam potujemo letos in kako so nekateri tvegali (ter ostali brez dopusta ali ga preplačali)

Lani poleti sedimo na zajtrku v nekem obmorskem španskem hotelu, ko v jedilnico prispe gruča ljudi. Kakšnih 40 jih je bilo, tako moških kot žensk in bili so precej pisanih let. Zanje so sestavili več miz, da bi si lahko sedeli čim bliže.

Vsi smo pogledovali, kaj se dogaja, dokler nam nekdo iz skupine ni povedal, da gre za, če se dobro spomnim, švicarsko turistično agencijo, ki je organizirala dopust za samske vandranja željne ljudi.

Tako so dobili možnost potovanja, druženja, poglabljanja prijateljskih odnosov, odprta pa je bila tudi možnost za spoznavanje morebitne nove ljubezni.

Glede na to, da se je po zadnjih dostopnih podatkih slovenskega statističnega urada leta 2021 sklenilo 5916 zakonskih zvez, zabeleženih pa je bilo 2322 razvez (skoraj 40 odstotkov zakonov je po statistiki razpadlo), se zdi, da organiziranje takšnih potovanj pravzaprav niti ni nesmiselno.