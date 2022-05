Poceni počitnice 2022: kdaj plačati dopust in tako ujeti najugodnejšo ponudbo

Poletne počitnice so pred vrati, in če še niste, je skrajni čas, da poiščete in rezervirate termin in lokacijo težko pričakovanega letnega oddiha. Dejstvo je, da v vsesplošni draginji tudi turistična ponudba postaja vse dražja, zato smo preverili, kako in kdaj najlažje do cenovno ugodnega dopusta.

Če prisegate na organizacijo počitnic prek turističnih agencij, je vsekakor treba dopust rezervirati čim prej, že kar nekaj mesecev pred poletjem.

