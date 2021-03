Poceni, a dobro

Male razlike

Lična zadnja stran s četverooko kamero je pravi magnet za prašne delce in prstne odtise.

Solidne fotografije

Moči je čisto dovolj

48 MP kamera postaja standard v nižjem cenovnem razredu.

Tile Finci se ne dajo. Čeprav jim je pandemija koronavirusa v kombinaciji z režiserskimi problemi precej zameštrala štrene s premiero najnovejšega filma o Jamesu Bondu, v katerem bi se morala predstaviti odlična nokia 8.3 (ki je medtem že izšla, film pa bo premiero menda doživel letos jeseni), ustvarjajo nove telefone. Konec lanskega leta je HMD Global, ki ima v lasti blagovno znamko Nokia, predstavil nokio 5.4, ki spada v nižji srednji razred.Nokia 5.4 je neposredna naslednica nokie 5.3, zanimivo pa je, da ima novo glavno kamero z 48 milijoni slikovnih točk, a manjši zaslon (6,4 namesto 6,55 palca) in malce slabotnejši procesor. Delovnega pomnilnika je že v osnovni različici štiri gigabajte, shrambe pa 64 GB (telefon sprejme tudi spominsko kartico sd). Povečali so ločljivost selfie kamere, ki ima zdaj 16 namesto 8 milijonov točk.Glavna kamera ima po novem 48 MP, kar je skoraj štirikrat toliko, kolikor jih je imela tista v nokii 5.3 (13 MP). Kamera, ki uporablja tehnologijo združevanja štirih pikslov v enega, bayer quad, v običajnem fotonačinu shranjuje fotografije v ločljivosti 12 MP, seveda pa lahko slikamo tudi pri polni ločljivosti 48 MP. Na voljo imamo tudi 8 MP ultra širokokotno kamero ter globinsko in makro kamero s po dvema milijonoma pik.Zdaj smo se že vsi precej razvadili in tudi od nizkocenovnih fotoaparatov (tam okoli 200 evrov, kolikor stane tale nokia) pričakujemo dobre fotografije. In nokia 5.4 kar izpolni naša pričakovanja. Fotografije v dnevni svetlobi so ostre z veliko detajli in dobrimi kontrasti, seveda pa se stvari poslabšajo, ko zmanjka svetlobe.Ultra širokokotna kamera je precej praktična, a dela opazno slabše slike kot glavno zrklo, medtem ko je makro kamera precej podhranjena. Selfie kamera dela spodobne fotografije, dokler smo lepo osvetljeni, pa tudi video bo zadovoljil nezahtevne snemalce.V nokii 5.4 tiktaka snapdragon 662 (v nokii 5.3 je bil snapdragon 665), ki povsem spodobno opravlja vse običajne naloge: aplikacije se odpirajo razmeroma hitro, lahko odigramo tudi kakšno igro, seveda pa od telefona za dva stotaka ne moremo pričakovati vrhunskih zmogljivosti in prave večopravilnosti.Baterija s kapaciteto 4000 mAh je povsem solidna, je pa res, da se polni precej počasi: od ničle do stotice bo potrebovala dve uri in pol. Čitalnik prstnih odtisov je postavljen pod glavno kamero na hrbtni strani in deluje hitro in zanesljivo, škoda je le, da je telefon precej dojemljiv za prstne odtise in prah, zaslon pa ni ravno med najsvetlejšimi. Eden od adutov pa je skoraj nepredelani operacijski sistem android 10 in z njim zagotovilo, da bo telefon vsaj še dve leti prejemal najnovejše posodobitve in varnostne popravke.