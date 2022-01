Po tej osebi v družinskem drevesu ste najverjetneje podedovali največ genov

Pri dojenčkih velikokrat ugotavljamo, komu so podobnejši. Imajo oči po mamici, so njihove poteze podobne očkovim? Geni se dedujejo po enem in drugem, starša pa nista edina, ki imata pomembno vlogo pri prenosu genskega zapisa. Ključna naj bi bila namreč babica, in sicer tista po materini strani.

