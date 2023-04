Po sončnih pobočjih Karavank (FOTO)

Zima se počasi poslavlja in v dolini je prava pomlad. To pa seveda ne velja za visokogorje, kjer je zima še vedno doma. V prijetnih aprilskih dnevih se velja odpraviti na pobočja Košute, grebena, ki se vleče med Ljubeljem in Jezerskim.

Na vrhu.

Najlepše se je odpraviti na južna pobočja, ki so obsijana s soncem in toliko bolj prijetna. Zapeljemo se v Tržič in se skozi mesto odpeljemo proti Dolžanovi soteski. Cesta nas popelje skozi slikovite Bornove predore nato pa proti Jelendolu, nadaljujemo v zatrep doline Tržiške Bistrice. Gozdna cesta nas pripelje do križišča poti, kjer je običajno parkiranih več gozdnih tovornjakov in kjer je urejeno skladišče hlodovine. Zapeljemo ostro levo in se peljemo še tri kilometre do parkirišča pred opuščeno stavbo.

Po treh urah hoda smo na vrhu 1740 metrov visoke Male Košute.

Veličasten razgled

Od tu je najbolje iti kar peš, saj je cesta ponekod zahtevna. Po eni uri zmernega vzpona stopimo iz gozda na planino Dolga njiva. Prav lepo. Pod mogočnim grebenom Košute širen travnik, na njej pa planinski dom in več pomožnih zgradb.

Planina Dolga njiva.

Ob vrnitvi se sprehodimo še do 15 metrov visokega Stegovniškega slapu.

Markirana pot nas vodi še naprej proti vzhodu in po dvesto višinskih metrih stopimo na planino Gornja Dolga njiva. Smo na višini 1600 metrov in pred nami se odpre pogled na kopast vrh Male Košute. Markirana pot vodi nekoliko levo na sedlo Potok, na vrh pa moramo po nemarkirani poti. Najbolje kar po meji med Slovenijo in Avstrijo. Poleti je vzpon sprehod, pozimi, ko je pot zasnežena, pa je potrebne nekaj pazljivosti. Pa ni prehudo. Še pol ure vzpona in po treh urah hoda smo na vrhu 1740 metrov visoke gore. Na vrhu je možic iz kamenja, in to je vse. Pa lep razgled na Košuto, Obir na severni strani in predvsem na Kamniško-Savinjske Alpe proti jugu in vzhodu. Mala Košuta kot gora ni nič posebnega, a razgled je tisto, kar velja. Pa seveda turna smuka, ki jo opravimo po poti pristopa.

Stegovniški slap.

Ob vrnitvi se s parkirišča hlodovine velja sprehoditi še do Stegovniškega slapu. Petnajstminutni sprehod po gozdni poti nas bo pripeljal do petnajst metrov visokega slapu, ki pada skozi zajedo. Do tolmuna mimo opuščene zgradbe vodi stezica, po kolovozu pa se da priti tudi nad slap.