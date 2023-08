Po sončnih pobočjih Dobrče od Tržiča do Begunj (FOTO)

Nad širno ravnino Ljubljanske kotline se kot mogočna kopa dviga Dobrča. Zdi se, da se njena pobočja z ravnine dvigajo naravnost do vrha, a ni čisto tako. Na sončnih pobočjih gore je razprostranjena vrsta starodavnih vasi, med sabo povezanih s cesto, ki se začne na ravnini v Tržiču in se na ravnino spet vrne v Begunjah.

Kolesarjev je vse več.

Najlepši pogled je z dvorišča cerkvice sv. Neže.

V zadnjih letih je postala Podgorska kolesarska cesta zanimiva zlasti za kolesarje. Vse več jih je in kolesarjenje po cesti ponuja nekaj najlepših razgledov po vsej Gorenjski. Začnemo v Tržiču, začetek je naporen. Ovinkasta cesta se strmo dviga in prvih nekaj kilometrov je treba pošteno gristi kolena. Zadihanim prvo olajšanje ponudi odcep za grad Gutenberg. Srednjeveške razvaline nad mestom in bližnja cerkvica sv. Jurija imata svoje korenine v srednjem veku. Cerkvica je obnovljena, od gradu pa so ostale precej impozantne ruševine.

Grad Katzenstein stoji sredi Begunj.

Cesta pod Dobrčo je prava izbira za aktivno preživet dan.

Popularna romarska cerkvica

Vrnitev na glavno cesto nas popelje mimo Žegnanega studenca do manjšega zaselka, kje se svet odpre s prelepim razgledom daleč naokoli. Najlepši pogled je z dvorišča cerkvice sv. Neže. Od tu naprej smo z resnejšimi klanci opravili. Cesta se vije po južnih pobočjih Dobrče, a kakšnih resnejših vzponov ni več. Druga za drugo si slede majhne vasi. V Lešah so hiše zbrane okoli cerkvice sv. Jakoba, v Zadnji vasi pa sv. Lucije.

Slednja je bila nekdaj zelo popularna romarska cerkvica, danes pa je sloves te svetnice, ki nam varuje oči in dober pogled, nekoliko zbledel. Za Zadnjo vasjo ni več prijetno nagnjenih pobočij, strmine postanejo precej bolj napete. Vse do Begunj ni več nobenega naselja. Ovinkasta pot vodi sem in tja in treba je paziti na promet. Cesta se spusti in naenkrat smo v Begunjah. Ob prvem razcepu nas pot vodi v dolino Drage, pri drugem pa do slikovitih ruševin gradu Kamen. Današnji grad, grofija, grad Katzenstein, stoji sredi naselja, nasproti župnijske ceste. V njegovi neposredni bližini je Avsenikov muzej. Cesta proti Lescam nas popelje mimo industrijske cone, kjer je vsem nam dobro poznana tovarna Elan.

Cesta pod Dobrčo je prava izbira za aktivno preživet dan: petnajst kilometrov ponudi nekaj začetnega vzpona, kjer grizemo kolena, olajšanje na točki, ko se popeljemo skozi vasice, ter za konec spust do Begunj. Kolesarska cesta je vsako leto bolj obiskana in ponuja potep po slovenskem podeželju.

V Lešah so hiše zbrane okoli cerkvice sv. Jakoba.

Avsenikov muzej Begunje