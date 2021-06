Po Sloveniji: v Kopru zvoni najstarejši (FOTO)

...

...

...

Vrata odpira prenovljeni hotel s štirimi zvezdicami v središču mesta – hotel Grand Koper. Namenjen bo predvsem poslovnim gostom, parom in popotnikom, zadovoljil pa bo tudi družine in večje skupine, kot so npr. športniki na pripravah. V hotelu je osem različnih tipov dizajnerskih sob, vseh skupaj pa 60. Gostom bosta v drugi polovici leta na voljo tudi manjši velnes in fitnes. Do konca leta pa bodo urejeni tudi prostori za sestankovanje in manjša poslovna srečanja.Lastnika hotelainsta se v želji po dvigu ravni koprske turistične ponudbe odločila, da bosta svojemu mestu vdihnila novo življenje. Prenovila sta osrednji hotel, navdih sta črpala predvsem iz zgodovine te mogočne stavbe, želita pa si, da bi tudi zaradi strateške pozicije postal osrednja točka koprskega obmorskega središča – ne le za njegove obiskovalce, temveč tudi za vse preostale, saj Grand Koper poleg hotelske ponudbe piše še mnogo drugih zgodb.V teh dneh je vrata po več kot letu dni zaprtja znova odprla tudi restavracija Capra, ki deluje v pritličju hotela. Ta se bo še naprej posvečala ustvarjanju nepozabnih gastronomskih doživetij za vse ljubitelje prvovrstne kulinarike in čarobnega ambienta. Tik ob restavraciji pa je nedavno odprla vrata tudi picerija Caprizza, medtem ko bo za kavarniško izkušnjo poskrbela nova kavarnica Carlo. Ta se bo do konca leta razširila še na trg na levi strani hotela, v neposredno bližino Vigoja.Med nastanitvami tik ob morju so na novo odprli tudi luksuzno počitniško hišo Vila Molet, ki je med Žusterno in Koprom in ponuja možnost kopanja takoj pod njo. V njej so štiri luksuzne nastanitvene enote, ki se lahko združijo v celoto.Predvidoma konec junija bo turistično ponudbo Kopra obogatila tudi ribja kantina Stella Maris, ki bo zaživela na 17-metrskem katamaranu, ki je privezan v koprskem mandraču. Ponujali bodo različne morske jedi.Koper je bogatejši tudi za odlično restavracijo, ki ponuja istrske jedi z modernim pridihom. Restavracija Kogo, kar v istrskem narečju pomeni kuhar, je zaživela na sedežu vinske kleti Vinakoper na Šmarski cesti 1 in zaokrožuje ponudbo vinske kleti ter vinskega butika Hiša refoška.Sicer pa bodo ljubitelji istrske gastronomije na svoj račun prišli z Altroke Istra Gourmet Festivalom, ki se prav na dvorišču Vinakoper začenja 24. junija in bo vse do konca septembra z istrskimi jedmi in odličnimi vini začinil zadnje četrtke v mesecu na različnih lokacijah v mestu.Potep lahko zaključite z vzponom na 54 metrov visok koprski zvonik. Na poti po 204 stopnicah boste videli mogočni zvon sv. Nazarija, ki velja za najstarejši delujoči zvon v Sloveniji – ulili so ga v Benetkah daljnega leta 1333. Na razgledni ploščadi na višini 43 metrov pa boste lahko občudovali čudovit razgled na Koper in okoliške kraje. Ogled zvonika je možen v času obratovanja TIC oziroma po najavi.