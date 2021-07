Po Sloveniji: nov center ob jezeru

V novem TIC so na prodaj spominki. Foto: NRP

V novem Centru za obiskovalce ob Cerkniškem jezeru je v začetku julija tudi uradno zaživel Turističnoinformacijski center (TIC), kar pa je le prvi korak do celostne vsebinske ureditve objekta.»V prihodnjih mesecih bo namreč center dobil še sodobno notranjo opremo, ki bo omogočala interaktivno didaktično predstavitev Cerkniškega jezera ter življenja ob in v njem,« je sporočila, sodelavka za odnose z javnostmi v Notranjskem regijskem parku. »Obiskovalci bodo lahko prek najsodobnejših multimedijskih vsebin in z vsemi čuti, tudi s pomočjo navidezne resničnosti, spoznavali jezero, park, živali in rastline v njem, zgodovino, mitologijo, neznane kotičke in še marsikaj drugega.«Že zdaj pa lahko obiskovalci Notranjskega parka v novih prostorih dobijo vse napotke o izletih, aktivnostih in vsem preostalem, kar je mogoče početi pri njih. »Ponujamo jim turistične in druge informacije – o nastanitvah, gostinstvu, aktivnostih, kolesarskih in pohodniških poteh, možnostih opazovanja živali in rastlin, seveda pa se vedno najdejo tudi vprašanja, ki ne spadajo v nobenega od teh spektrov. Deluje trgovinica s spominki – obiskovalci lahko domov odnesejo ličen magnetek, uhančke, knjigo ali drug izdelek, ki je plod dela marljivih in spretnih notranjskih rok in ki nastajajo v sodelovanju z lokalno galerijo Krpan. V TIC so obiskovalcem na voljo tudi urejene sanitarije,« je še povedala Kobetova.S prerezom traku sta cerkniški županin direktor Notranjskega regijskega parkainformacijski center tudi uradno odprla. Župan občine Cerknica, ki je poskrbela za postavitev stavbe centra in jo v celoti financirala, je ob tem pohvalil dozdajšnje delo enote za turizem Notranjskega parka, ki dela vidne premike v smeri razvoja destinacije: »Prepričan sem, da jim bodo novi prostori omogočili še boljši sprejem obiskovalcev.«Direktor parka je dodal, da gre za veliko in pomembno stvar: »Vse bolj številni obiskovalci Cerknice in njenih naravnih lepot so končno dobili TIC, kot se spodobi in kakršne imajo primerljivi naravni parki po svetu.«Park bo s pomočjo finančnih sredstev projekta Kras.Re.Vita, ki ga sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, poskrbel za opremo in bogato vsebino centra.TIC je odprt med torkom in četrtkom od 10.00 do 16.00, med vikendi in prazniki pa od 9.00 do 18.00. »Ob sobotah in nedeljah bo še vedno v pogonu tudi naša mobilna TIC-enota (lojtrnik na prostem ob Rešetu), kjer je izhodišče za aktivnosti ob tematskih vikendih, obiskovalci pa si lahko izposodijo kolesa in dobijo kako hitro informacijo o Cerkniškem jezeru in poteh ob njem,« je sklenila Kobetova.