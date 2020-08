Po Sloveniji: k pisatelju in reki ljubezni

Vse zanimivosti Muljave so dobro označene.

Reka Krka na začetku svoje poti

Jurčičeva domačija je danes muzej na prostem.

Jurčičeva rojstna hiša z njegovim spomenikom Fotografije: Primož Hieng

Krka izvira v Suhi krajini, teče najprej proti jugovzhodu, nato zavije na severovzhod, teče skozi Novo mesto in po vsej dolžini po Krški kotlini ter se pri Brežicah izliva v Savo. Po dolžini je za Savinjo druga najdaljša povsem slovenska reka in največja na Dolenjskem.Če želimo spoznati dolenjsko lepotico, potem je prav, da najprej spoznamo njen izvir, kjer v bližini vasi Krka privre na dan. A ne hitimo, ustavimo se najprej v deželi desetega brata. Muljava je prijazna dolenjska vasica, ki se je spojila z imenom velikega pripovednika(1844–1881). Jurčičeva domačija je danes muzej na prostem, ki pripoveduje zgodbe o vsakdanjem življenju kmečkega prebivalstva in modrosti življenja v sobivanju z naravo. Kulturni spomenik ohranja podobo osrednje slovenske kmečke arhitekture, opreme prebivališč in gospodarskih poslopij, naprav in načina poselitve. Domačija je tudi prostor številnih kulturnih prireditev, likovnih in etnografskih razstav, tu je tudi cilj Jurčičeve poti, ob domačiji pa v naravnem amfiteatru domača gledališka skupina tradicionalno uprizarja Jurčičeva dela.Območje Muljave je bilo naseljeno že v davnih časih. Skozi kraje je nekoč vodila glavna rimska cesta, ki poteka iz Ivančne Gorice skozi Žužemberk in Dvor proti Črnomlju. Pozneje je bila po njeni trasi speljana cesarska trgovska pot. V uporabi je bila vse do leta 1859, ko so zgradili novo cesto po dolini Krke. Ob rimski poti, kot dokazujejo izkopanine ob muljavski cerkvi, so zrasle tudi rimske hiše.Krajevna skupnost Muljava je ena od 12 točk, ki jih je vsekakor vredno obiskati na krožni poti občine Ivančna Gorica. Popelje vas skozi vseh 12 biserov občine. Ne glede na to, ali jo boste ubrali peš ali s kolesom, kot avtomobilski izlet z družino, na konju ali vseh 12 točk celo pretečete, boste lahko uživali v prijetnem valovanju krajine in spoznavanju znamenitosti.Jurčičeva rojstna hiša, v kateri se je rodil muljavski pisatelj, je urejena kot muzej na prostem. Do leta 1826 so njegovi predniki stanovali v najeti tuji leseni bajti (pajštbi), namenjeni preužitkarjem. Od tu tudi domače ime Pri Pajštbarju. Tega leta je Jurčičev ded postavil lastno, zidano hišo. Ohranjena je v prvotni obliki in je dragocen spomenik kmečkega stavbarstva 19. stoletja.Z Jurčičeve Muljave je do Krke le kakih pet minut vožnje. Mir, bližina vodnega izvira in izjemno lep naravni svet so verjetno spodbudili prve častilce svetih Kozme in Damijana, da so jima tu posvetili svetišče. Malo je krajev in pokrajin, ki so še ohranili enkratno podobo sožitja naselja in narave, kot je prav Krka. Kraj obvladujeta mogočen zvonik z baročno kapo in prostorna cerkev, obdana s pokopališčem, okrog pa so zbrane hiše, kot da bi iskale zavetje pri cerkvi.Dolina Krke je bila naseljena že v prazgodovini. Ko so te kraje osvojili Rimljani, so ob Krki speljali cesto, ki je vezala Oglej s Siskom. Zelo verjetna je trditev, da je na mestu današnje krške cerkve stalo pogansko svetišče, ki je bilo pozneje spremenjeno v krščansko. Ob ustanovitvi stiškega samostana leta 1135 se na Krki že omenja duhovnik. Današnja baročna cerkev je iz leta 1707, petdeset let pozneje pa jo je posvetil goriški nadškofV 30. letih prejšnjega stoletja so h Krki romali številni verniki z Gorenjske, Notranjske in Dolenjske. Na dan sv. Urha, 4. julija, so se podali na pot od Turjaka do Krke, veliko romarjev pa je bilo na septembrske nedelje, še posebno na god obeh svetnikov, 27. septembra.Na območju izvira Krke bodo na svoj račun prišli ljubitelji jam. Krška jama se odpira nad izvirom reke Krke severno od vasi Gradiček. To je vodoravna jama, iz katere bruha podzemska voda le ob povodnji. Za vhodom je prostorna dvorana; dolga je dobrih 200 in široka do 30 metrov. Strop oblikujejo uravnani kamniti skladi, dvorano zaključuje 30 metrov dolgo sifonsko jezero.Jama Poltarica je nova soseda Krške jame, ki je bila odkrita aprila 2003. Je pred vasico Gradiček, tik nad izvirom Poltarice, prvega pritoka reke Krke. Do danes je raziskanih 740 metrov podzemnih rovov, dvoran, kanjonov in sifonov. Krasijo jo številni kapniki, zavese, cevčice, pet sifonskih jezer, človeške ribice in brzice, ob visokem vodostaju reke pa lahko vidimo podzemni slap. Temperatura v njej je med 8 in 9 stopinjami Celzija. Odkrivanje in raziskave jame vodi Jamarski klub Krka. Ni turistično urejena, si jo je pa, v spremstvu jamarjev in soju karbidovk, možno ogledati v dolžini 180 metrov.