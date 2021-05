Po Sloveniji: Juliana Trail zelo cenjena pri tujcih (FOTO)

Začetek in konec poti je v Kranjski Gori. Foto: arhiv Turizem Kranjska Gora

Pot v 330 kilometrih obkroži Julijske Alpe.

Pohodniki bodo vsekakor spremenili dinamiko življenja v vasi.

Juliana Trail, krožna daljinska pohodniška pot okoli Julijskih Alp, je ena od prejemnic nagrad, ki jih najbolj vidnim, inovativnim in izjemnim turističnim projektom vsako leto podarja Združenje britanskih turističnih novinarjev (BGTW). Pred kratkim je združenje na posebnem spletnem dogodku BGTW Big Reveal razglasilo zmagovalce za leto 2020.V kategoriji najboljši evropski turistični projekt je zmagala daljinska krožna pohodniška pot Juliana Trail, ki daje poudarek trajnostnemu razvoju turizma. Nominiral jo je priznani britanski novinar, ki je Slovenijo že večkrat obiskal in jo tudi vključil v svoje številne članke.Juliana Trail je krožna pohodniška pot na območju Julijskih Alp, ki je s 16 etapami zaživela oktobra 2019, pred kratkim pa so jo razširili na 20 etap, tako da jih čez Kanalski Kolovrat in Brda poveže z Novo Gorico. Tako doma kot tudi v tujini je požela mnogo zanimanja, številni priznani tuji mediji, kot so National Geographic, Travel, Guardian in New York Times, pa so jo uvrstili med najboljše pohodniške poti. Med finalisti so bili tudi tajni prostori v postojnskem hotelu Jama.»Dodatne štiri etape nas iz Tolmina pripeljejo na najjužnejše točke poti Juliana Trail in nato v izjemno okolje kulinarične in vinske pokrajine Goriških brd, kjer mediteranska klima trči ob jutranjo svežino alpskih sapic,« svoj del daljinske pohodniške poti opišejo v javnem zavodu Dolina Soče.»Na nove štiri etape se iz Tolmina podamo z vzponom na Kolovrat in jo prek Kambreškega mahnemo na Korade, od koder se spustimo v Brda in slikovito ter utrjeno srednjeveško vasico Šmartno. Skozi vinograde se z razglednega stolpa v Gonjačah razgledamo po Goriških brdih in si pogled spočijemo na kulisi Julijskih Alp. Od tam nas do Soče loči le še etapa prek Sabotina, ki nas poduči o ostankih prve svetovne vojne in soški fronti, pogled pa nam odtava vse do Jadranskega morja. Ravno v Brdih boste razumeli, zakaj so Julijske Alpe neločljivo povezane z Jadranskim morjem, in boste vse čudovite lastnosti bogate osebnosti pohodniške poti Juliana Trail zares tudi najbolje spoznali – z vsemi njenimi obrazi.«Krožna pohodniška pot okoli Julijskih Alp omogoča pohodniku drugačno doživetje Triglava in njegovega pogorja. Ponuja spoštljivo in obzirno doživetje Triglavskega narodnega parka nekoliko drugače. Na pohodniški poti Juliana Trail spoznavamo kraje in ljudi ob vznožju gora, pogledi na Triglav in osrčje Triglava so mnogoteri in so pogledi od daleč. Juliana Trail ponuja doživeto spoznavanje preddverja Julijskih Alp, vodi pod visokimi gorami in vanje le spoštljivo vabi.Pot okrog Julijskih Alp poteka v smeri urnega kazalca in je razdeljena na priporočljive etape. Dnevne etape so zasnovane tako, da bo v krajih začetka oziroma konca etap možno prenočiti oziroma bodo tam tudi možnosti za okrepčilo ali nakup hrane in pijače.»Juliana Trail je speljana skozi vasi, ki se danes še lahko skrijejo pred številnimi obiskovalci, ki znajo z novo potjo zmotiti ustaljeno življenje v kraju,« pravijo snovalci poti. »Pešci, ki se bodo sprehajali skozi vas, bodo vsekakor spremenili dinamiko življenja v vasi, kar bodo lokalni prebivalci konec koncev lahko tudi izkoristili s svojo ponudbo obiskovalcem, to je s prodajo lastnih rokodelskih in kulinaričnih izdelkov, gostinsko ponudbo in ponudbo doživetij.«