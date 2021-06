Po Sloveniji: kolesarska pot iz Kamnika v Ljubljano

Projekt je tudi primer dobre prakse sodelovanja med sosednjimi občinami.

Začetek bo v Podgorju (na fotografiji) oziroma na Duplici. Foto: Primož Hieng

Slovenci radi poganjamo pedale. Foto: Primož Hieng

Kolesarjem omogoča povezavo do javnega potniškega prometa.

Zadnje čase po nekaterih občinah namenjajo vse več pozornosti urejanju kolesarskih poti, ki so odmaknjene od cestnega prometa. Ljubitelji poganjanja pedalov se bodo tako razveselili povezave med Kamnikom in Ljubljano.Regionalna povezava bo namenjena vsakodnevni migraciji prebivalcev na delovno mesto in v kraj šolanja v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana., župan Kamnika, je pojasnil: »Načrtovana povezava zagotavlja trajnostno mobilnost, saj v ospredju ni bilo prevozno sredstvo, ampak človek. Glavna cilja sta z manj tranzitnega motornega prometa povečati kakovost življenja prebivalcev v omenjenih občinah ter spodbuditi ljudi, da se odločajo za zdrav način življenja. Projekt je tudi primer dobre prakse sodelovanja med sosednjimi občinami. Hvala državi za podporo in vsem županom za zgledno sodelovanje.«Projekt v skupni vrednosti nekaj več kot 3,8 milijona evrov vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki ji je z vključenimi občinami uspelo pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev, od tega 2,485.327 evrov (65,01 odstotka) iz Evropske unije in 621.331 evrov (16,25 odstotka) iz državnega proračuna.»Kolesarska povezava se bo začela v občini Kamnik, v Podgorju oziroma na Duplici, in se bo vzporedno z regionalno cesto nadaljevala po Mengeškem polju vse do krožišča v Mengšu,« so povedali na občini. »V občini Mengeš bo potekala skozi središče mesta oziroma po Slovenski cesti do južnega krožišča, kjer bo zavila proti zahodu ter se nadaljevala skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu. V občini Trzin bo potekala po industrijski coni, kjer bodo poskrbeli za rekonstrukcijo oziroma izboljšavo obstoječe kolesarske poti. Na koncu industrijske cone bo povezava na obstoječem semaforiziranem križišču prečkala Štajersko cesto in v nadaljevanju potekala po že obstoječi enostranski dvosmerni kolesarski stezi. Končala se bo v Mestni občini Ljubljana, in sicer na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka že obstoječa kolesarska povezava skozi Črnuče.«Na začetku leta 2020 je na območju občin Kamnik, Mengeš, Trzin in Mestne občine Ljubljana živelo 337.651 prebivalcev, od tega jih kar 11.000 vsak dan potuje na tej relaciji na delovno mesto, našteli so tudi 950 dijakov in 1400 študentov. Z vzpostavitvijo regionalne kolesarske povezave skozi najgosteje poseljene dele regije se tako vzpostavlja priložnost za uporabo koles za vsakodnevna opravila in s tem uresničuje cilje trajnostne mobilnosti. Kolesarska infrastruktura na urbanih območjih se prilagaja že definirani rabi prostora oziroma prostorskim razmeram, na območjih zunaj zgoščenih naselij pa se vzpostavljajo varne poti.Regionalna kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana bo dolga 13,74 km in bo sestavljena iz petih tipov površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 km, kolesarske steze v dolžini 2,15 km, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3,36 km, kolesarske površine na pločniku v dolžini 290 m in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3,06 kilometra. ​Primož Hieng