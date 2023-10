Po prenovi vidna bogata zgodovina stavbe

Eno izmed najstarejših hiš na Gornjem trgu v Ljubljani, katere prvotna izgradnja sega v leto 1550, so preoblikovali v sodoben hotel. Po prenovi arhitektura, ki se prepleta z interierjem, odstira bogato zgodovino stavbe. Arhitekturne prenove so se lotili arhitekti iz biroja P PLUS arhitekti, avtorica zasnove interierja pa je arhitektka Tatjana Kerčmar. Avtorji so za ta projekt prejeli nagrado Meseca oblikovanja v kategoriji javni interier leta.

