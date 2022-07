Po Pelješkem mostu bo prvi zapeljal električni športni avtomobil

Danes bodo na Hrvaškem odprli Pelješki most, ki ga je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher, povezuje pa kopno s polotokom Pelješac.

Most, ki poteka med mestom Komarna na kopenski strani in mestom Brest na polotoku, je dolg 2.404 metre. Most je najdražji infrastrukturni projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi od leta 1986, ko je Evropska komisija začela sofinancirati projekte. Celoten projekt gradnje mostu in vpadnic s kopenske in pelješke strani je ocenjen na nekaj več kot 550 milijonov evrov, od česar je 357 milijonov evrov evropskih sredstev.

