Po novo znanje na TZS

Znanja ni nikoli dovolj, se zavedajo tudi v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), kjer v sklopu svojih izobraževanj in Akademije TZS usposabljajo različne trgovske kadre. Z njihovo pomočjo se lahko izobrazimo za trgovskega poslovodjo ali pridobimo veščine digitalnega marketinga.

Eden ključnih poklicev v trgovinski dejavnosti je poslovodja, ki usklajuje in vodi poslovanje v prodajalni ter skrbi, da delo poteka učinkovito in nemoteno. Dober poslovodja je komunikativen, organiziran ter sposoben ekipnega dela, pri tem pa mora biti sposoben prilagajati poslovanje novim načinom prodaje, s čimer postavlja zgled celotni prodajni ekipi.

Dober poslovodja je komunikativen, organiziran ter sposoben ekipnega dela.

Z uspešno opravljenim poslovodskim izpitom lahko pridobimo naziv trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja, pridobimo tudi V. stopnjo izobrazbe in možnost nadaljnjega izobraževanja ter dodatna znanja o delovanju trgovinske dejavnosti. »K opravljanju se lahko prijavi kandidat, ki ima pridobljeno IV. raven izobrazbe katere koli smeri ter vsaj tri leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti. Prva prijava na poslovodski izpit je mogoča vse leto in je brezplačna,« pojasnjujejo na TZS.

Trgovinska dejavnost se nenehno razvija in prilagaja novim družbenim razmeram. Te so v zadnjem letu prinesle hitro digitalizacijo trga in rast pomena digitalnih veščin, zato so na TZS v sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki digitalnega marketinga pripravili serijo delavnic v sklopu Šole digitalnega marketinga.

»Uvodna delavnica z naslovom Uvod v digitalni marketing: vzpostavitev spletne prisotnosti bo 23. novembra in bo potekala na daljavo. Osvajali bomo osnove digitalnega marketinga in spoznavali elemente digitalne prisotnosti, ki so ključni za uspešno poslovanje na spletu,« sporočajo iz TZS. Več informacij najdemo na spletni strani TZS pod zavihkom Izobraževanje.