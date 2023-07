Po grebenih nad sotočjem treh rek

Vasica Podgrad je bila od nekdaj pomembna. Na skrajnem robu Ljubljanske kotline se Savi, ki v nadaljevanju steče v soteske Zasavja, pridružita še Ljubljanica in Kamniška Bistrica. V vasi je bilo od nekdaj prometno križišče. Že v antičnem času so se tega zavedali Rimljani in na sotočju rek zgradili trdnjavico Fluvio. Tudi v srednjem veku ni bilo dosti drugače. Nad vasjo je zrasel grad Osterberg, ki je imel z višine nadzor nad sotočjem. V začetku 20. stoletja sta ruševine gradu kupila zakonca Kansky, ki sta spodaj v vasi imela kemično tovarno, danes je znana pod imenom Arbo. Na ruševinah nekdanjega gradu sta zgradila vilo, ki je danes v zasebni lasti. Zakonca sta bila prav posebno zanimiva. Ana Mayer Kansky je pred stoletjem postala prva slovenska doktorica znanosti, njen mož Evgen pa je bil dolgoletni predstojnik medicinske fakultete.

Kamnolom

Po grebenu kolovozu sledimo proti zahodu in po dveh kilometrih hoje čez drn in strn se sprehodimo do ruševin starega gradu Osterberg. Stoji na nepristopnem grebenu in je bil zapuščen že v srednjem veku. Na poti do njega prečkamo ostanke nekdanjega obrambnega jarka. Grad tudi v najboljših časih ni bil kaj posebno velik, od osrednjega stolpa, palacija, je ostalo le še nekaj zidov.

Za pohod po Ostrovrharjevi poti potrebujemo kake tri ure.

Morda največja zanimivost pohoda nas pričaka na strmem pobočju pod gradom. Sprehodimo se mimo nekdanjega kamnoloma mlinskih kamnov. Kamnina na tem mestu je sestavljena iz kakovostnega kremenčevega peščenca. V kamnolomu, ki je deloval še v začetku 20. stoletja, se lepo vidi, kako so jih naredili. V navpično steno so vrezali obod, nekoliko večji od mlinskega kamna s premerom približno enega metra. Grobo ploščo so nato s klini odluščili od stene. Natovorili so jo na lesene vlake in po strmem pobočju spravili do Knapovske drage ob potoku Besnica. Tu so mlinske kamne izbrusili v končno obliko in na sredini izklesali utor, da je kamen lepo sedel na pogonsko os. V času delovanja kamnoloma so izdelali več kot tisoč mlinskih kamnov. V dolini so jih natovorili na volovsko vprego ter spravili do rečnega pristanišča v Zalogu ali pa na kasneje postavljeno železniško postajo ter jih dostavili kupcem.

Kamnolom mlinskih kamnov

Ostrovrharjeva pot. FOTO: Janez Mihovec

Ob potoku Besnica se obrnemo proti izhodišču in po lesenih mostovih večkrat prečkamo vodovje. Ob zadnjem prečkanju nas pot popelje do moderne ceste po dolini. Po njej se lahko vrnemo v vas Podgrad ali pa jo prečkamo in se na drugi strani dvignemo v pobočje do turistične Lazarjeve kmetije. Tu nas pričakata lep razgled na sotočje treh rek in gostinska ponudba. Za pohod po Ostrovrharjevi poti potrebujemo kake tri ure.