Po čistila v domačo shrambo

Soda bikarbona ne bi smela manjkati v nobeni kuhinji. FOTO: Geo-grafika/Getty Images

Agresivna čistila, ki odstranjujejo različne madeže in s katerimi si pomagamo pri vsakodnevnih opravilih, res delujejo, a večina negativno vpliva na zdravje in okolje. Vedno več ljudi zato sega po naravnih, ekoloških, medtem ko drugi pravijo, da so predraga. A skoraj vse, kar potrebujemo za čist in dišeč dom, posodo in perilo, lahko z zelo majhnim vložkom in povsem enostavno naredimo sami, sestavine ima večina tudi že v shrambi. Recepture za domač detergent za perilo, mehčalec, univerzalno čistilo ter čistilo za okna in druge steklene površine v glavnem vsebujejo eno od sestavin, o čistilnih sposobnosti katerih smo že pisali – sodo bikarbono, kis in limono. Običajno potrebujemo še vodo, ki mešanico razredči ali pomaga, da iz nje nastane pasta, ter nekaj kapljic eteričnega olja kar tako, za prijetnejši vonj.Namesto mehčalca, ki je do oblačil pravzaprav zelo neprijazen, saj se ob vsaki uporabi oprime vlaken in se na njih nabira, zaradi česar so barve videti bolj blede, brisače postanejo trše, športna oblačila pa se hitreje navzamejo neprijetnega vonja, uporabimo kis. Najbolje alkoholni. Vlijemo ga v prostorček za mehčalec in z vlaken bo odstranil ostanke detergenta in mehčalca, ki so se na njih nabrali v preteklosti. Čeprav ima kis zelo močan in specifičen vonj, ki marsikomu ni prijeten, po pranju ta ne bo ostal na tkanini. Tisti, ki mehčalec uporabljate tudi zaradi njegovega prijetnega vonja, pa kisu dodajte nekaj kapljic najljubšega eteričnega olja, ki bo perilo prijetno odišavilo. K dvema decilitroma kisa ga dodamo od 10 do 15 kapljic. Mešanico kisa in eteričnega olja (uporabimo enako razmerje) lahko vlijemo tudi v steklenico z razpršilom in oprana oblačila z njo poškropimo, preden jih preložimo v sušilni stroj, tako bodo mehka in dišeča.Tudi prašek za pranje perila si lahko naredimo sami, in sicer iz sode bikarbone. V trgovinah z ekološkimi čistili najdemo pralno sodo oziroma natrijev karbonat, ki je odlično nadomestilo za običajni prašek. Da bi iz sode bikarbone dobili pralno sodo, pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija in sodo bikarbono potresemo po ravnem aluminijastem pekaču ali foliji. Pečemo eno uro in dobili smo pralno sodo, ki jo uporabljamo enako kot prašek, po želji ji dodamo nekaj kapljic eteričnega olja.S praškom, ki ga zmešamo iz sode bikarbone, koruznega škroba in eteričnega olja, bomo iz preprog odstranili neprijetne vonjave. Zmešamo 120 g sode bikarbone, 60 g škroba in pet kapljic eteričnega olja, najbolje katerega od tistih, ki imajo antibakterijske lastnosti, denimo sivka, evkaliptus, cedrovina, poprova meta in čajevec. Vse skupaj dobro premešamo in spravimo v posodo z luknjicami v pokrovu, saj bomo tako prašek lažje in bolj enakomerno posuli po površini. Pustimo učinkovati pol ure in posesamo.Za univerzalno čistilo potrebujemo alkoholni kis, vodo, lupino ene limone in nekaj vejic rožmarina. Kis in vodo v razmerju ena proti ena vlijemo v steklenico z razpršilom, dodamo kose limonine lupine in rožmarin, dobro pretresemo in pustimo stati sedem dni. Čistilo za okna in steklene površine zmešamo iz pol litra vode, 60 ml alkoholnega kisa in pol žličke tekočega detergenta za pomivanje posode. Vse skupaj zlijemo v steklenico z razpršilom, dobro pretresemo, z mešanico poškropimo steklo in obrišemo.