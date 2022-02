Plusi in minusi indukcijskega kuhalnika

Nakup novega štedilnika je odločitev, pred katero je treba pretehtati več dejavnikov. Eden od njih je vrsta kuhalne površine, natančneje, katera je najbolj primerna z vidika energijske porabe, hitrosti kuhanja, velikosti obrokov in tudi varnosti uporabe. Možnosti je več, največkrat pa se potrošniki odločajo med štedilnikom na plin, električno ploščo, v zadnjih letih je vse pogosteje v igri indukcijski štedilnik.

Čeprav so električne steklokeramične plošče na prvi pogled enake kot indukcijske, je med njimi velika razlika. Slednje namreč delujejo na principu magnetnega polja. Pri električnih ploščah ali plinskih kuhalnikih prihaja vročina neposredno iz grelnika, od tam pa se usmeri na posodo. Pri indukcijskih kuhalnikih ni prenosa vročine, temveč se ta ustvarja neposredno na dnu posode, prilagojene za uporabo na takšnem magnetnem polju. Kuhanje je zato hitrejše, možnost za opekline pa manjša, saj se površina, ko odmaknemo posodo, hitro pohladi, prav tako se segreje le toliko plošče, kot jo pokriva posoda.

Grobo čiščenje lahko pusti trajne posledice. FOTO: Simpson33/Getty Images

Deluje veliko hitreje od plinskih in električnih štedilnikov, saj pri kuhanju na njem odpade korak, v katerem se toplota z grelnega telesa prenese na posodo, ta se zato segreje veliko hitreje. Druga prednost je, da omogoča natančen nadzor nad temperaturo. Pri električnih je potrebnega več časa za segrevaje in hlajenje, pri plinskih pa je težje doseči točno določeno temperaturo. Pri indukcijskem štedilniku se na spremembo temperature kuhalna površina odzove hipoma, kar pomeni, da je manj možnosti, da bi se hrana razkuhala ali da bi vsebina posode prekipela in se razlila po kuhalni površini.

Tretja prednost je energijska učinkovitost. Med procesom kuhanja se namreč toplota ne izgublja, saj se na indukcijski plošči segreje le površina, na kateri je posoda. Iz tega izhaja naslednji plus indukcijskih štedilnikov: takoj ko odstranimo posodo s plošče, se ta ohladi, štedilnik lahko počistimo takoj po kuhanju, saj ni treba čakati, da se pohladi, prav tako je manj možnosti, da se opečemo. Kuhanje na njih je varno tudi zato, ker se med segrevanjem v zrak ne sproščajo škodljive snovi kot denimo pri plinu, prav tako je manjše tveganje za vžig. Če na ploščo denimo pade krpa, se ne bo segrela, saj indukcija deluje le na primerni posodi.

Na indukciji lahko kuhamo le s posebno posodo. FOTO: Bet_noire/Getty Images

Največja negativna točka pri indukcijskem kuhalniku je v večini primerov cena. Dejstvo je, da so dražji od električnih in plinskih. Vendar je dejstvo tudi, da se na dolgi rok naložba izplača, saj se strošek zaradi manjše izgube energije in hitrejšega kuhanja povrne že v nekaj letih. Druga slaba stran je, da na indukcijski plošči ni mogoče kuhati v vsaki posodi, temveč je treba imeti takšno, ki je izdelana za uporabo na njej. Staro posodo bo zato morda treba, če bi radi po novem kuhali na indukciji, nadomestiti z novo iz nerjavečega jekla z delčki železa. Da je posoda primerna za kuhanje na indukciji, je označeno na njenem dnu, znak, ki to dokazuje, pa je ikona v obliki spirale.

Ob prehodu s plinskega ali električnega štedilnika na indukcijskega je treba malo učenja. Posodo je treba postaviti natančno na sredino kuhalne površine, da se ta pravilno aktivira. Posoda mora imeti ravno dno, le v takšni je kuhanje na indukciji varno. Morda se bo zgodilo, da boste vsaj ob nekaj prvih uporabah prekuhali hrano, saj se vsebina posode na indukciji segreje veliko hitreje kot na plinskem ali električnem štedilniku. In še zadnji minus: indukcijske plošče so dokaj občutljive in na njih se ob nepravilnem vzdrževanju hitro pojavijo praske ter druge poškodbe. Te bodo manj verjetne ob uporabi posode s čistim, gladkim dnom, prav tako je odsvetovano plošče čistiti z ostrimi predmeti in abrazivnimi čistili.