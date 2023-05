Plodovke: Vrtnine za ljubitelje lahkih jedi

Ker imajo jajčevci in čajota zelo dolgo rast­no dobo, je za pridelavo domačih sadik prepozno in si jih bomo morali priskrbeti v vrtnariji ali pri ponudnikih manj klasičnih sadik na tržnici, medtem ko so bučke hitre in jih lahko posejemo neposredno na prosto. Večina vrtičkarjev pa se raje odloči za sadike. Njihov hitri razvojni krog je praktičen tudi takrat, ko nam sredi poletja bučke napade pepelasta plesen, ker lahko na drugo mesto posadimo novo rastlino.

