Plodovi pod listjem prihajajo že kmalu

Gozd morda nikoli ni tako čaroben kot jeseni, ko se odene v čudovito paleto rumenih, oranžnih, rdečih in že skoraj zlatih odtenkov. A tisto, kar še precej bolj kot barvaste krošnje pritegne otroke, so jesenski sadovi, ki se skrivajo pod odpadlim listjem. Od divjega kostanja, žira in želoda, iz katerih lahko ustvarjajo jesensko okrasje, nakit in figurice, do precej bolj slastnega brskanja za kostanjem in gobami. Zato svoje kratkohlačnike toplo oblecite, jih oborožite z vrečko ali košarico ter se podajte v gozd. Nič vam namreč ne bo doma pričaralo tako čudovitega jesenskega vzdušja, kot je vonj pečenega kostanja, prijetno utrujeni otroci pa so le dodaten plus.

Kostanji bodo nedvomno pričarali velikanski nasmeh na obraz.

Jesen pač ni jesen brez vsaj enega kostanjevega piknika, ki si ga lahko priredite kar doma. A kostanjeva veselica se začne že prej, že v gozdu, ko morate z očmi na pecljih oprezati ali za rjavimi sadovi, skritimi pod listjem, ali pa kostanjevimi ježicami, ki v sebi še vedno skrivajo poslastico. Otroke, vsaj mlajše, ki svet jesenskega nabiralništva šele spoznavajo, pri tem opozorite na ostre bodice, ježice naj razprejo s palico ali kar s podplatom pohodniških čeveljcev. Tako. Košara je polna kostanja, obvezno sledi nagrada: sladkanje s slastnim pečenim kostanjem. Medtem ko se starši ubadate z zarezovanjem kostanja, da vam ta med peko ne eksplodira, dajte otrokom nalogo, da iz papirja ali starega časopisa oblikujejo škrniclje. Iz njih bodo kostanjčki še bolj teknili.

Če bodo zamesili testo, jim bo pecivo še bolj teknilo.

Iskanje gozdnih sadov je kot naročeno za sončen dan, kakšno turobno deževno popoldne pa izkoristite za peko pite, morda jabolčne ali slivove, pri čemer bodo otroci z veseljem pomagali. Nekoliko večji lahko odmerjajo sestavine za krhko testo, lahko ga celo pomagajo zamesiti, podobno pa lahko svojim malim kuharjem razdelite tudi druge naloge. Od lupljenja in ribanja jabolk ali razkoščičevanja sliv do okraševanja pite, da bomo vanjo še raje zagrizli. Iz dela testa naj naredijo vitke kačice, iz katerih nato po vrhu spletejo mrežo. Lahko pa izrezujejo testene listke ali kakšne druge oblike, s katerimi okrasimo pito.